Para muitas pessoas, a razão pela qual são incapazes de conseguir o que querem na vida é um medo subconsciente do sucesso. À primeira vista, isso pode parecer estranho, mas de fato elas temem a coisa que mais querem.

Então, se queremos realmente algo, por que temos medo de conseguir o que queremos? O medo é baseado em referências subconscientes que, na maioria das vezes, são negativas e por este motivo nos impedem de conseguir atingir nossos objetivos. Estas referências são transferidas ao consciente dizendo que se alcançarem seu objetivo, algo de ruim vai acontecer. As consequências podem variar como, por exemplo: ser reprovado ou rejeitado por amigos e familiares, ter que assumir mais responsabilidades, criar conflitos em relacionamentos, ou assumir novos desafios.

Isso acontece muito mais do que imaginamos, mas não percebemos, pois racionalmente, é muito difícil de identificarmos. Quero mostrar a vocês como isso funciona através de um exemplo:

Uma de minhas clientes trabalha duro para conseguir emagrecer e conquistar o corpo que sempre desejou, mas ainda não conseguiu. Seu sonho é emagrecer para poder gostar mais de si mesma e, aí sim, poder se relacionar com uma pessoa, ter filhos e constituir uma família. É dedicada e esforçada, está sempre ligada nas novidades sobre alimentação, exercícios e tratamentos que possam auxiliar em seu emagrecimento. Porém, à medida que segue seu programa de emagrecimento e começa a obter algum resultado, algo acontece que a distrai. Parece que é uma armadilha e tudo começa a sair de seu controle. A dieta desanda, ela perde o controle e precisa começar tudo novamente, pesquisando novos tratamentos, gastando mais dinheiro e tempo. Com isso, ela já está há anos tentando alcançar este objetivo e sem conseguir.

Voltando um pouco no tempo para descobrir como o medo do sucesso foi criado, identificamos que sua mãe sempre a criticava em tudo que ela fazia na escola e em serviços de casa. Dizia que ela não fazia nada direito. Tudo que ela fazia estava errado e era corrigido pela mãe. A mãe dizia, também, que tinha dó do marido e do filho que ela arrumasse porque ela nunca conseguiria cuidar de uma família. Para sua mãe ela nunca foi boa o bastante e com o passar dos anos ela assumiu isso como verdade. Naquele momento, seu inconsciente interpretou aquele evento como se ela não fosse boa o bastante para assumir algo tão sério.

Nesse caso, o medo não está relacionado ao próprio sucesso, mas aos dados que seu subconsciente registrou sobre o que vai acontecer depois do sucesso. Em outras palavras: se ela emagrecer poderá relacionar-se com alguém, constituir família e ter filhos. Porém, seu pensamento subconsciente a informava que não era boa o bastante para isso e que fracassaria. Então, enquanto ela usava seu tempo buscando alternativas e gastando dinheiro tentando emagrecer, ela não precisava pensar em assumir essas responsabilidades, nem se deparar com o fracasso.

A maioria das informações que sustentam nossos medos são subconscientes. A mente consciente não sabe disso e, por isso, nos impulsiona a realizar algo, mas na eminência do perigo somos impedidos.

Para conseguirmos obter uma Mente Magra, precisamos identificar o que está escondido em nosso inconsciente e que nos impede de conseguir. Muitas vezes, lutamos por anos para conseguir alcançar nossos objetivos sem sucesso nos julgando como incompetentes ou fracassados.

Pare agora para pensar o que você registrou no passado que está te impedindo de alcançar o objetivo que sempre sonhou.

SEJA FELIZ!

Abraço.

Andréa Romão

Coach de Emagrecimento