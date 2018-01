Olá

Sou Andrea Romão, Psicóloga, Coach especializada em emagrecimento e idealizadora do Programa Mente Magra!

Hoje estou estreando esta coluna, e meu propósito é fazer dela um espaço semanal onde iremos conversar sobre o lado emocional do emagrecimento!

Vou mostrar a você a importância de cuidar da reeducação emocional além da reeducação alimentar!

Pretendo ajudar você a descobrir quais são os registros mentais que aprendeu desde a infância e que faz você ter comportamentos que te fazem engordar até hoje!

Quais são seus sabotadores? Porque todas as vezes que emagrece alguns quilos logo larga a dieta e volta a engordar?

Vamos entender porque diante de tantas possibilidades e tratamentos para emagrecer, somos um país com mais da metade da população em excesso de peso!!! O que acontece? Porque as dietas não funcionam? Porque mesmo sabendo o que fazer não conseguimos objetivo de emagrecer definitivamente?

“Ser gordo não é simplesmente uma questão de “não ter vergonha na cara” ou “ é relaxo” . Vai além disto, envolve sentimentos, emoções que muitas vezes não somos capazes de controlar e acabamos por descontar na comida!!!!

Porque escolhi falar sobre este assunto? Porque passei por tudo isso, fui obesa desde criança e sei o que é lidar com a “dor” de estar em excesso de peso! Sei o que é entrar em uma loja e a vendedora me medir dos pés a cabeça e dizer: “Não tem o seu numero!” Esta “dor” do excesso de peso me acompanhou por toda minha vida, e sempre estive na busca de conhecer algo que me deixasse magra por mais de 3 meses! Tudo que indicavam para emagrecimento eu fazia, tomei todos os remédios que apareciam, todos os tratamentos que recomendavam, mas mesmo assim vivia no efeito sanfona.

Confesso que passei por muitos momentos onde desisti de tudo, estava bem cansada de fazer dietas, exercícios, massagens, etc… passei a comer de tudo sem controle! Minhas compulsões ficaram ainda mais intensas! Tomava meu café da manhã já pensando no que iria comer no almoço ..e no lanchinho da tarde e no jantar, só pensava em comida e obvio que nestes pensamentos não estavam incluídos alimentos saudáveis, só “gordices”!

Foi quando descobri o Coaching e suas técnicas, percebi que era possível mudar minha relação com a comida, retirar minhas compulsões alimentares e adquirir comportamentos mais positivos. Consegui instalar a vontade de fazer dieta e exercícios físicos, coisas que só fazia por um breve período de tempo, depois desistia,(isto foi realmente incrível!). Pensava: “Será??? Não é possível! “Eu? Perder a vontade de comer chocolate? Não acredito!” Emagreci e pelo menos nos últimos 3 anos não engordei mais, pelo contrário continuo emagrecendo!. Isto de fato começou a acontecer!

Larguei uma carreira de 20 anos em Recursos Humanos, desenvolvi um Programa chamado Mente Magra onde inclui todos os procedimentos que mudaram minha vida e me dedico exclusivamente a cuidar das pessoas que assim como eu não acreditava mais que era possível sentir-se bem e feliz com o próprio corpo.

Sinto muito orgulho dos resultados que conquistei até agora, tenho muito o que fazer ainda, mas hoje sou mais forte, certa que a minha relação com a comida mudou, que não é mais ela quem me controla, EU TENHO O CONTROLE AGORA, e o melhor disto tudo é que foi de forma natural, sem sofrimento, sem privações, sem isolamento, e de forma definitiva, fazendo além da reeducação alimentar, principalmente a REEDUCAÇÃO EMOCIONAL! Me sinto agradecida por esta oportunidade e por saber que estou no caminho certo, ajudei a mim e sei que posso ajudar muita gente que assim como eu sofreu com esta dor!

E você, tem uma história parecida com a minha? Então me conte!!!! Quero te ouvir!

Abraço!

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento