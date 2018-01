Se você entender como funciona seu cérebro, conseguirá supri-lo de pensamentos e sensações favoráveis e usará 100% de sua capacidade a seu favor.

Nossa mente tem duas funções: mente consciente ou racional e mente subconsciente ou irracional. Você pensa com a mente consciente e o que quer que pense será absorvido pela mente subconsciente.

Se você deseja emagrecer, libertar-se das compulsões, fazer exercícios, transmita verdadeiramente esta ideia à sua mente subconsciente e ela responderá. Porém, se transmitir pensamentos como: “Não vou conseguir”, “Esta é mais uma dieta que não vai dar certo”, “Não mereço”, “Não posso”, a sua mente consciente também cuidará para que você não tenha o que deseja. Se pensar coisas boas, acontecerão coisas boas. Se pensar coisas ruins, acontecerão coisas ruins. É assim que a sua mente funciona.

Eu me lembro de pensar insistentemente que deveria ter algum problema hormonal, metabólico que me impedia de emagrecer, apesar de todos os exames sempre serem normais. Apesar de querer muito emagrecer, sempre cultivei pensamentos negativos em relação a mim e às minhas atitudes, nada nunca estava bom para mim, sempre pensava em como era fraca, impotente e relaxada diante de qualquer dieta, e, se pensava assim, agia assim. Aprendi que tudo o que me atrapalhava ao tentar emagrecer estava em mim e eu mesma que criava. Eu enviava esses pensamentos à minha mente subconsciente e ela me fazia a gentileza de torna-los verdade. E foi a partir do entendimento de como funciona meu cérebro que pude mudar isto.

Convido você a fazer um exercício. Faça com qualquer pensamento que julgue ser negativo, é um exercício simples, mas muito efetivo. Por exemplo: você resolve iniciar um processo de emagrecimento, vai à nutricionista e ela recomenda que você deixe de consumir a quantidade de bebida alcoólica que vem consumindo nos últimos meses, pois este hábito atrapalha sua dieta. Quando ela diz isso, automaticamente você pensa: “Eu não vou ficar sem minha bebida, não preciso tirar tudo, posso apenas diminuir”.

Se, em vez disto, você pensasse: “Apesar de ser muito difícil ficar sem beber todas as vezes que eu saio, eu nunca experimentei sair e ficar sem beber. Quero experimentar para ver como me sinto. Acho que faz sentido o que ela esta falando”.

No inicio, Você estranhará um pouco. Afinal, você se comporta dessa forma há algum tempo. Mas, à medida que você praticar esse exercício, conseguirá identificar os pensamentos negativos que te impedem de atingir seu objetivo e substituí-los até que virem hábitos e, aos poucos, esses pensamentos desaparecerão de sua mente.

A prática constante desse exercício ajudará você a reprogramar a sua mente e se proteger de qualquer pensamento que possa te atrapalhar na busca daquilo que deseja.

Portanto, tome cuidado com o que diz. Nunca diga que não pode fazer alguma coisa. Seja positivo. Não diga: “Vou fracassar”, “Não vou conseguir”. Com estas frases você enche sua mente de pensamentos negativos e ela reage de acordo com eles, impedindo você de atingir seus objetivos.

Se mudar os seus pensamentos, você mudará seu destino. O primeiro passo para atingir o que deseja é se recusar de ser refém de você mesmo. Você pode fazer todas as coisas que quiser usando adequadamente sua mente.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento