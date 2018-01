Me fale uma coisa: em que momento você está no seu processo de emagrecimento, você já começou inúmeras vezes e parou, foi adiante e conseguiu seus objetivos ou nem começou?

O que eu tenho para te dizer hoje é que para quem quer realmente emagrecer definitivamente precisa considerar que todos os dias seja um novo recomeço.

Por que toda a nossa energia, entusiasmo, vontade, aquele sangue nos olhos, precisam ser renovados todos os dias.

Como eu já falei em postagens anteriores que todas as manhãs é possível renovarmos as nossas conexões neurais. Então é assim que deve agir, transforme sua energia, disposição e vontade aproveitando esta renovação diária.

Muitas vezes você vai acordar, colocar sua roupa e ela vai ficar apertada. Se todas as vezes que isso acontecer durante seu processo, você esmorecer, voltar com aqueles pensamentos ruins, você vai desistir mesmo, mas se você estiver com o seu pensamento, com vontade e desejo renovados, isso não irá te abalar. Haja como se todos os dias fosse o primeiro. Esse desejo é fundamental.

Porém, cuidado com o excesso de confiança de achar que está tudo no controle.

Todos os dias você precisa achar um motivo, inabalável que irá te levar a diante. Encontre o seu motivo inabalável. É aquele que não te deixa desistir por maior que seja o obstáculo.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento