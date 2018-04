Você sabe o que é ter fé? Independentemente da religião que você tenha. Ter fé não é acreditar naquilo que você já viu ou já tem ou teve no seu mundo real. Ter fé é acreditar naquilo que ainda está no seu mundo mental.

A partir do momento que você começar a agradecer todos os dias pela pessoa maravilhosa que você é dentro do seu mundo mental, esta pessoa irá se manifestar no seu mundo real. Treinar a fé é começar a agradecer pelo que você ainda não tem, ainda não conseguiu. Porque ter gratidão pelo que você já é ou já tem não irá fazer você ter fé.

Muitas vezes não temos fé, não acreditamos porque temos medo, medo do fracasso, medo dos julgamentos, medo, medo, medo. No entanto, o nosso maior medo é o medo do desconhecido. Pensamos que temos medo de fracassar, mas na verdade temos medo do que pode acontecer se fracassarmos. Achamos que temos medo de sermos rejeitados, mas na verdade temos medo do que pode acontecer se formos rejeitados. E é isso tudo nos paralisa, nos impede de atingirmos os nossos objetivos.

E diante dos seus medos você já parou para se perguntar: o que de pior pode acontecer? Faça isso. Pergunte-se: O que de pior pode acontecer se eu fracassar? Veja que a resposta será bem mais amena do que você imagina. Faça isto com todos os seus medos. Além disso, pense e escreva pelo menos 5 coisas que você gostaria de ser ou ter para agir diferente, para perder um de seus medos.

E agora que você identificou respondeu à pergunta, listou as 5 coisas que gostaria de fazer e ter, treine a sua fé. Manifeste para o mundo quem você quer, vibre este sentimento com todas as suas forças e você conseguirá o que de fato quer.

Quanto mais você reconhecer suas fraquezas diante do seu medo, reconhecê-lo, mas não o escutá-lo, menor ele será e maior será a sua fé.

E agora você também deve estar se perguntando, mas Andrea o que medo, fé tem a ver com emagrecimento. E eu respondo. Tudo!

Enquanto você cultivar os seus medos, medo do fracasso, do julgamento, medo de não conseguir, e não acreditar que precisa ter fé naquilo que é capaz de realizar, você não terá resultados, não só no emagrecimento, mas em tudo que quiser alcançar.

Por isso, treine a sua fé, encare o medo, não o ouça, agradeça, vibre por aquilo que quer ter e que ainda não tem. Será assim que seu inconsciente irá entender o que você quer, agirá a seu favor e aí sim você conseguirá atingir o seu objetivo de ter a Mente Magra.

Está foi a dica da semana.

Abraço.

Andrea Romão

Psicologa e Coach Especializada

em reeducação emocional no

processo de emagrecimento