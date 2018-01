Todo final de ano, eu fazia minha lista de metas para o ano seguinte e é claro que não poderia faltar “este ano eu vou emagrecer”.

Iniciava o novo ano, pensava na minha meta mais importante, mas protelava seu início sem perceber. De repente, vinha o desespero, iniciava a dieta, planejava quantos quilos precisaria emagrecer por mês, fazia as compras de tudo aquilo que não poderia faltar para que tudo desse certo e, claro, iniciava a atividade física e tratamento estético simultaneamente para potencializar os resultados.

Não preciso dizer qual resultado eu alcançava, não é? Era frustração, cansaço e, mais uma vez, fracasso.

Depois de várias tentativas fracassadas, aprendi que meu problema eram as minhas metas. Pode parecer estranho, mas eu mesma criava o problema e a dificuldade para atingir aquilo a que ME propunha.

Na maioria das vezes, criamos metas irreais, inatingíveis e radicais que não tem nada a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Estabelecemos nossa meta a partir do que o outro foi capaz de conseguir e sofremos com isso.

E como isso funciona em nossa mente? Nosso subconsciente sempre nos protege e nos poupa de sofrimento, sacrifício e dor. Ele nos impulsiona para o prazer. Quando iniciamos uma dieta em busca de atingirmos a nossa meta, necessariamente entramos em privação e isso nos causa sofrimento. Nosso subconsciente entende que estamos sofrendo e fará todo o possível para nos tirar deste sofrimento. Por exemplo: você já reparou que quando diz “Hoje comecei minha dieta”, do nada passa a pensar só em comida? Tem vontade de comer tudo? Então, isso é seu subconsciente agindo para te tirar do sofrimento.

E isto acontece todas as vezes que estabeleço metas que me fazem sofrer muito para conseguir.

Por isso, não trace suas metas desta maneira. Não tenha pressa em emagrecer. Pense primeiro nas mudanças em seu comportamento, para que o emagrecimento seja uma consequência. Quando pensar em estabelecer uma meta, verifique se é ela positiva. Especifique ao máximo o que deseja conseguir (quero emagrecer x quilos em x tempo fazendo x coisas). Trace uma meta realista, que você quer de fato atingir. Pense que o único responsável por atingir esta meta é você, ninguém mais. E, principalmente, pense que as pessoas a sua volta não serão afetadas em decorrência de sua escolha.

Agora ficou mais fácil atingir sua meta e conquistar sua Mente Magra. Pense que seu subconsciente pode agir a seu favor, faça esses ajustes e sinta-se orgulhoso por sua conquista.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento