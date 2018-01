O que verdadeiramente te motiva para que você tenha o corpo que tanto deseja?

O que vai fazer com que você deixe de comer sua pizza no fim de semana? O que vai fazer você dizer não aos doces da festa de criança ou da sobremesa nos almoços de domingo?

O que vai fazer você dizer não ao chocolate que te ofereceram? O que vai fazer você dizer “não obrigado, estou satisfeita”.

Será que só pensar “Eu não vou comer este doce por que eu quero emagrecer é suficiente?” Será que eu dizer “ não vou comer este chocolate por que eu subir na balança e ver meu peso menor, vai fazer com que eu não enfie o pé na jaca e não coma compulsivamente os alimentos?”

Isso apenas não vai fazer com que você não coma os alimentos. Você precisa de outra motivação É mais profundo. É o que o faz querer emagrecer no intimo dele, que são suas dores.

Você não pode estar querendo emagrecer por que quer ver o peso na balança, você precisa quere emagrecer pelos motivos que estão verdadeiramente te incomodam.

Pode ser o número de roupas que está usando. Pode ser sua imagem no espelho.

É o momento que te faz tomar a decisão.

Qual é o seu por que: você precisa ter um grade por que!

O seu motivo tem que ser um motivo inabalável. Tem que ser um motivo que seja tão forte que nada te tirará do foco.

Depois que você fortalecer este motivo, toda as vezes que tiver diante de um desafio, ele irá te segurar.

Ele vai te ajudar a pensar que “eu não quero mais comprar uma roupa deste tamanho”, “eu não quero sentir vergonha de tirar a minha roupa”. “Eu não quero mais me olhar no espelho e não gostar do que estou vendo”.

Fica a dica.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento