É natural querermos saber a razão por trás dos desafios que enfrentamos em nossa vida. Por que sou tão tímido? Por que não sou seguro? Por que sempre briguei com a balança? Por que meus relacionamentos são ruins? Perguntar o “Porquê” de algum problema pode ser útil em alguns momentos, mas na maioria das vezes pode ser perigoso. Por quê? Porque você pode obter como resposta uma razão para continuar a produzi-los. Nós acreditamos que perguntar a razão das coisas é importante porque nos leva à descoberta de respostas a nossas questões e desafios, no entanto, esta antiga crença na pergunta “Por quê?” Pode realmente ser uma maneira de manter o problema impedindo a mudança e a transformação necessárias.

Se você se perguntar, por exemplo, por que você é tão inseguro. Você pode ter como resposta que quando era criança era tímida e seus coleguinhas riam constantemente de você. Esta resposta pode causar uma aceitação que lhe tira o foco da necessidade de mudança e transformação. Quando se tem uma justificativa, você se resigna com o fato de que existem razões sólidas e lógicas para ter este comportamento e encontra maneiras de viver com este fato, mesmo muitas vezes sofrendo. Ao dar estas validações, justifica o problema e confirma que é “esta a maneira que tem que viver”.

Embora seja tentador fazer esta pergunta para encontrar razões para os nossos problemas, há uma maneira mais eficaz de obter essas respostas. Para permitir as mudanças que deseja ver em sua vida, você precisa entender que há apenas uma causa para todos os seus problemas. Os dados que você tem em seu subconsciente são a única causa de seus problemas. Você tem uma estrutura no seu subconsciente que apoia todos os seus problemas.

Por exemplo, você pode achar que é difícil resistir a um alimento específico que você sabe que te engorda, e não importa quanta força de vontade tenha, não resiste e come. Se você fosse capaz de olhar para os registros em seu subconsciente e pudesse ver sua mãe, num passado distante, te dando esse alimento uma ou duas vezes, e seu subconsciente registrando aquele momento como uma experiência do amor da sua mãe por você. Isto resultou em seu subconsciente fazer a conexão entre esse alimento e amor. Essa será a razão pela qual é tão difícil resistir aos alimentos, seu subconsciente entende e significa isso como amor. E o seu desejo por este amor é mais forte do que a sua determinação de resistir à comida.

Em vez de ficar perguntando o Porquê, concentre-se em mudar a causa original. Mudando os registros mentais originais em seu subconsciente que estão causando o problema, você terá as respostas e a transformação que está procurando. Assim, você estará escolhendo a rota direta para a transformação, em vez de se distrair em desvios intermináveis que mantêm os seus problemas no local.

Transforme os registros armazenados em seu subconsciente que estão te impedindo de realizar seus sonhos e tenha, definitivamente, uma Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento