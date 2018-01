Hoje vou falar sobre um assunto que aparece muito durante os atendimentos no consultório: o quanto as atitudes das pessoas à nossa volta impactam nosso comportamento.

É o marido que não sabe demonstrar carinho e atenção, é a esposa que é fria, são os filhos desrespeitosos, ou os familiares invasivos. É sempre muito difícil a convivência com as pessoas. Esperamos o melhor delas, mas nem sempre conseguimos e, quando isso acontece, nós nos frustramos e buscamos na comida a princípio a recompensa e depois o sustento das nossas emoções.

O problema é que não podemos mudar o comportamento dessas pessoas e acabamos tendo, muitas vezes, que suportar essas experiências ruins. Elas podem ter os seus próprios problemas e questões que as fazem agir assim, mas a razão pela qual você passa por essas experiências são os registros que fez em seu subconsciente. Isso pode parecer difícil de acreditar, mas se você realmente quer ser livre e feliz vale a pena considerar.

Não dá para mudar o outro, mas dá para mudar o impacto que a atitude do outro tem sobre você e que te leva ao descontrole. A fim de mudar sua experiência em relação aos outros, você precisa alterar os seus dados subconscientes. Comece observando o que acontece dentro de você quando se sente invadido ou desrespeitado. Por exemplo, você se sente muito incomodado com a falta de carinho e atenção de alguém muito próximo a você e todas as vezes que este alguém age assim, desperta em você uma sensação de rejeição, tristeza, carência, inadequação e por aí vai. Estes sentimentos muitas vezes te levam, de forma inconsciente, a comer por recompensa, (já que não tenho este carinho, busco na comida o acolhimento de que preciso). Você já tentou várias vezes mudar as atitudes desta pessoa com conversas, discussões, mas nada adiantou. Ela é assim. A forma como demonstra carinho é diferente da que você precisa ou imagina.

Neste caso, você tem duas saídas: você pode aceitar e continuar buscando na comida seu acolhimento ou você pode mudar seus registros no subconsciente, entendendo de onde vem a sua carência, sua necessidade de atenção, sua estima baixa, falta de amor próprio e principalmente falta de autoconfiança. Quando você descobre isto, você gera autoconhecimento, autoestima e principalmente torna-se mais seguro e capaz de aceitar que antes de precisar do carinho e atenção do outro, precisa de carinho e atenção para com você mesmo. Não é o outro que deve te suprir de afeto, mas você mesmo. A partir daí você vai notar que diante da atitude daquela pessoa sua reação será totalmente diferente, você se sentirá indiferente e, o mais importante, estará tão seguro e confiante que não precisará mais recorrer à comida para buscar afeto.

E o melhor de tudo isso é que é possível gerar esta mudança sem sofrimento, sem sacrifício, apenas mudando seus registros.

Então, quem é que tem que mudar?

E você? O que tem feito diante das atitudes que te incomodam? Está colocando no outro a culpa por suas frustrações e tristezas ou está pronto para ser livre, feliz e assumir que a mudança depende só de você? Para ter uma Mente Magra é preciso fazer mudanças profundas.

Pense nisso.

Abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento