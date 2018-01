Você sabia que é a média das cinco pessoas na qual você convive? Escutei isso de um mentor e passei a verdadeiramente achar que faz sentido.

Você também é assim? Quando escuta alguma coisa que acha importante assume como sua verdade?

Existem pessoas que foram criadas pelo universo para influenciar nossas vidas, para mudar quem somos, para mudar nossa forma de pensar. E isto acontece o tempo todo a todo momento.

Estas pessoas são muitas e estão o tempo todo a nossa volta, a começar por nossos pais. Acredito que você já se pegou pensando ou agindo da mesma forma que seus pais e acredito também que este já tenha sido tema de psicoterapia.

Nós temos muitos programadores mentais: nossos pais, padres, pastores, políticos, aplicativos de celulares, professores, parceiros (tanto românticos como de negócios), amigos e são eles que o tempo todo programa nossa mente. Já se deu conta que se alguma destas pessoas importantes para você disser alguma coisa que você achar relevante, vai absorver a assumir como verdade?

Assim como você, eu também já fiz isso muitas vezes, como relatei no início do texto, mas não podemos nos enganar, há programações positivas que te ajudam a crescer e há as programações negativas que sem você perceber te colocam para baixo.

Nós estamos constantemente sob uma chuva de programações, mas o mais importante é dar atenção a nossa programação pessoal. Observe as crenças que funcionam e as que não dão certo e use seu poder de autoprogramação para dar reiniciar sua vida.

Use os programadores a seu favor, absorva só aquilo que te faz bem e que te faça crescer.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento.