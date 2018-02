Se você passou a sua vida ouvindo frases do tipo “Você não vai conseguir! ”, ou “Você só pode levantar da mesa depois de comer tudo” ou “Pare de chorar à toa”, ou “Seja, forte”, talvez você tenha assumido tudo isso como sua verdade sem perceber e se isso aconteceu com certeza deve ter tido muitas limitações no momento de atingir seus objetivos.

Assista ao vídeo e veja como a partir de agora você pode começar a viver a sua verdade, não a dos outros.

https://youtu.be/zD0h7IZ6U6s