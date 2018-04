Nossas vidas são bem diferentes, cada um de nós vive uma realidade, um estilo de vida particular certo? É este estilo que nos permite ser, fazer e ter algo em nossas vidas.

Porém, as vezes vivemos tão no automático que não olhamos para o modo como vivemos. Seja qual for, se você tem dinheiro, não olha porque está tudo bem, vivo bem, não vou mexer nisto. Se não tem dinheiro não vou mexer nisso porque não tenho condições de fazer nada. A mesma coisa acontece com o trabalho, se está bom, deixa eu ficar bem quietinho aqui para não acontecer nada de ruim, se não tem, acho melhor eu ficar quieta para não perder a única coisa que eu tenho… percebem, ficamos o tempo todo vivendo na zona de conforto.

E isto não é diferente em relação ao emagrecimento. O maior desejo que temos é: Ah deixa assim, não dá mesmo, já tentei várias vezes. Não vou mexer mais nisso não, já sofri demais. E vamos vivendo assim.

E a pergunta é: Você quer continuar vivendo assim? Vivendo uma vida onde você não tem o controle, onde quem te controla é a comida? Você quer viver uma vida onde você tem comportamentos compulsivos onde come sem nem sentir o sabor da comida? Come por impulso para suprir necessidades emocionais ao invés de comer apenas para sustentar o organismo.

É esta a vida que você quer continuar vivendo? Uma vida onde você fica constrangida todas as vezes que sai para comprar uma roupa. E você olha em seu armário e nada serve. Nenhuma roupa fica bem, sapatos altos nem pensar porque não aguenta o peso. Uma vida onde você tem dificuldade de brincar com seus filhos ou netos porque sente-se cansada, ou ainda porque não consegue se abaixar. Uma vida em que se olha no espelho e não gosta do que vê? E esta a vida que você quer continuar tendo?

Porque que a partir de agora você não experimenta viver uma outra vida, uma vida onde você se olha e gosta do que vê, onde você está linda do jeito que você sempre quis. Uma vida onde você sente orgulho de você mesma. Onde as pessoas que você ama também sente isso. Porque você não experimenta ter uma vida onde você assume o controle das suas escolhas, daquilo que você come. Uma vida onde você está ali diante da comida, mas diz “não obrigada, estou satisfeita”, onde você resiste a um pedaço de bolo e não morre por isso, porque você descobriu que a comida não é a coisa mais importante em sua vida. E cada vez que isto acontece você se sente mais forte, mais determinada e certa que é esta a vida que você quer ter.

O que você acha? Quer ter esta vida? Tenha certeza de uma única coisa, você pode.

Abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento