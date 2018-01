Se tem uma coisa que aprendi durante todos esses anos de briga com a balança é que para emagrecer precisava desenvolver algumas habilidades.

Uma das habilidades fundamentais que precisei desenvolver para obter sucesso no meu emagrecimento foi aprender a dizer “Não”.

Cada vez que você diz NÃO a uma comida que você sabe que vai te engordar, para uma situação que com certeza te levará a comer ou até mesmo para alguém que gentilmente te diz: “Coma vai, só um pedacinho não vai te fazer mal”, você está dizendo SIM para você mesmo, para seus desejos e objetivos. Steve Jobs dizia: “Ter foco é dizer não”.

Na maioria das vezes, a dificuldade em dizer “não” aos outros vem do medo de ser rejeitado. A necessidade de ser aprovado pelo outro faz parte da natureza humana. Precisamos ser aceitos. Logo pensamos: “O que vão falar de mim, se eu disser que não aceito?”. Temos medo dos julgamentos e acabamos sofrendo e pagando um preço muito alto por isso.

Preocupados com os outros, sempre pensamos que não podemos magoar, mas esquecemos de nossas necessidades, dos nossos interesses e desejos. Quantas vezes iniciamos uma dieta e alguém chega com um doce da padaria ou uma pizza no meio da semana contando com a nossa participação na comilança? O nosso pensamento é: “Ah! Coitado ele me trouxe com tanto carinho. Lembrou-se de mim. Não posso dizer que não quero”. Isso acontece não só em relação à comida, mas a todas as áreas de nossa vida. Às vezes nos chateamos, assumimos responsabilidades, ficamos sobrecarregados e não conseguimos dar conta de tudo simplesmente porque não dizemos NÃO.

Comece a mudança dentro de você, aceite que você tem o direito de recusar algumas coisas. É difícil no inicio, mas é uma questão de treino. Mude sua forma de pensar. Pense: “Que bom que ele se lembrou de mim, mas nunca experimentei neste momento pensar primeiro em mim e no meu objetivo. Tenho certeza que ele entenderá meu posicionamento e não se sentirá ofendido”.

Perceba que você pode não ser agradável o tempo todo e, tudo bem, você não precisa ser. Falar ou ouvir a palavra “não” é saudável e faz bem para seu lado emocional. Ao perceber isso, você pode ter mais disposição para cuidar de você mesmo. Diga “sim” só quando você quer dizer “sim”, você terá sua autoconfiança e senso de valor próprio recuperado.

Você tem que ter foco e estar atento ao seu programa de emagrecimento, só assim você terá sucesso. Diga mais SIM a você mesmo.

Experimente, treine, insista. Tenho certeza que você consegue.

Abraço.

Andrea Romão