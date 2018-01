Você já se sentiu ou se sente sem forças para realizar alguma coisa que quer muito? Sente desinteresse ou perda do prazer por suas atividades ou a maioria delas? Sente-se fraco e sem coragem? Sem motivação alguma diante de uma situação importante? Tem uma sensação de desesperança constante? Se entrega com facilidade acreditando que não tem jeito mesmo? Tem medo de tentar e fracassar novamente, por isso está desistindo mesmo antes de começar?

Cuidado. Você pode achar que é apenas cansaço momentâneo e não dar importância, mas sem perceber estará dando espaço para o desânimo se instalar em sua vida.

O desânimo pode, a princípio, parecer um sintoma inofensivo por apresentar sintomas leves, mas pode, aos poucos, sem que você perceba, tomar seu espaço transformando os sintomas leves em sintomas mais severos, podendo leva-lo a uma depressão muito mais séria do que você pode imaginar.

Sentir-se desanimado tem relação direta com a maneira como explicamos o que acontece em nossas vidas para nosso subconsciente. Por que há pessoas que conhecemos que superam rapidamente suas dificuldades e pouco se sentem desanimadas? A resposta para essa pergunta está no fato de que não são as situações que determinam as emoções e as ações dessas pessoas, mas, sim, o significado que elas dão às situações e como elas as registram em seu subconsciente.

Eu sei que o desânimo pode entrar na nossa vida por muitos motivos: por alguma perda, desapontamento, dificuldade financeira. O que tenho visto muito em meu consultório é o desânimo se instalar em função das inúmeras tentativas de emagrecimento fracassadas.

O que eu digo é que você precisa continuar lutando para não ser surpreendido. Precisa se encher de vida e convicção. Comece observando três coisas:

As promessas: prometa aquilo que você quer ao seu inconsciente, se o fizer, se confiar nelas, ninguém poderá resistir a você. Acredite em você e que você consegue realizar o que deseja. Não permita que nenhuma dificuldade crie um ambiente nebuloso onde não consiga enxergar a saída. Está preocupado porque não consegue seguir o seu processo de emagrecimento, a rotina que precisaria seguir? Lembre-se da promessa que fez ao seu subconsciente. Acredite que será capaz. Fortaleça este pensamento e sentimento. Você estará criando em sua mente subconsciente um terreno fértil e próspero.

As palavras: fique atento ao que diz a você mesmo antes de se sentir desanimado. Use suas palavras como seu norte, seu caminho, sua proteção. Diga coisas boas a você mesmo e medite sobre isto. Faça visualizações daquilo que disse de bom para você. Sua mente vai registrar isso como seu novo modelo mental e agir a seu favor para essa conquista.

A presença: esteja presente a você mesmo. Cuide-se. Trate-se com amor e carinho. Seja grato, não brigue com você mesmo. Conheça-se melhor, faça planos e os ponha em prática. Não espere isso ou aquilo para começar. Eu tive um professor que me ensinou que feito é melhor que perfeito.

Caminhos existem, precisamos querer seguir.

E você tem uma história de superação ou está tentando emagrecer? CONTA aqui, vou adorar te ajudar!

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento