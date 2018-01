Quando você pensa em seu objetivo, você sabe onde quer chegar? Tem ele claro na sua cabeça? Além disto, você sabe qual caminho vai seguir para atingir este objetivo?

Apesar de serem perguntas relacionadas, as respostas podem levar a direções opostas. Tenho visto nos atendimentos do Programa Mente Magra, clientes que sabem exatamente o que querem. Sabem com quantos quilos estão e quantos precisam emagrecer e em quanto tempo. Se eu peço que fechem os olhos e pensem no seu objetivo, eles conseguem visualizar tudo: como ficará o corpo, quais as roupas que vão usar, o cabelo e a maquiagem. Conseguem imaginar os lugares que passarão a frequentar e as pessoas que vão conhecer. Conseguem, além disso, imaginar a felicidade e o prazer que sentirão ao atingir o objetivo.

Porém, quando chegamos na hora da ação, de executar de fato, de traçar qual o caminho que vão percorrer, não conseguem. Isso acontece por várias razões. Pode ser por medo, insegurança, baixa estima, falta de amor próprio, medo de não saber lidar com situações que podem aparecer se emagrecerem, proteção, etc. Por isso, saber apenas onde quer chegar não significa que de fato chegará lá.

E você, o que tem feito em relação ao seu objetivo? Está fazendo tudo que tem que fazer? Está se dedicando e focando naquilo que realmente precisa ou está culpado o mundo pelos seus resultados?

É muito fácil nos isentarmos da nossa culpa e culparmos os outros. São as dietas que não funcionam, não tenho o tempo que preciso para cuidar de mim, não tenho ajuda das pessoas, em casa ninguém colabora, enfim, todos menos eu.

Na maioria das vezes, nosso subconsciente nos impulsiona sempre para ações que nos levam ao prazer e faz com que evitemos a dor e o sofrimento. Dessa forma, quando iniciamos um projeto como o Mente Magra ele entende que estaremos sofrendo, então, fará todo o possível para que você adie o máximo possível. Por isso precisamos seguir alguns passos para saber onde chegar e, principalmente, como chegar e fazer com que nosso subconsciente entenda que não haverá sofrimento.

No primeiro passo, você precisa, antes mesmo de pensar onde e como quer chegar, ser honesto e corajoso para entender, aceitar e transformar o lugar onde você está. Aceitar e reconhecer tudo que aconteceu e de que forma. Ressignificar os acontecimentos. De nada adiantará você seguir adiante no caos. É como se você tivesse trocado de roupa depois de um dia quente sem tomar banho. O cheiro continuará igual.

No segundo passo, você precisa acreditar que este caminho é possível a todos, inclusive a você. Clientes me dizem: “Não, isto não é para mim, não tem jeito”. Está errado, isso é para você sim. É só querer, escolher, acreditar e seguir em frente, desvencilhando-se de tudo que possa te impedir.

No terceiro passo, você precisa cumprir um pré-requisito: desvendar quem você é de fato, sem desculpas, reconhecer e aceitar seus defeitos e onde você precisa melhorar. Se você quer verdadeiramente atingir seu objetivo, precisa descobrir quem você é.

E aí sim, no quarto passo, você consegue a transformação interna e externa necessária para alcançar seu objetivo. É a transformação de tudo que você identificou que precisa ser melhorado, tanto nos seus comportamentos e atitudes inadequadas, como na sua aparência. Só que você estará fortalecido para fazer isto.

Só assim, você estará preparado para identificar um propósito de vida próspero e chegar onde você quer usando o caminho mais seguro.

Transforme-se e chegará lá.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento