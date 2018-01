Você já passou por situações em que fazia tudo que sua mãe queria, mas ela nunca estava satisfeita? Diante de alguma tarefa em casa, poderia ser limpar, arrumar a casa, lavar o quintal, cuidar dos cachorros, enfim, depois de tudo terminado sempre vinha uma crítica e a demonstração que não estava bem feito? Você já escutou que não faz nada direito? E durante as lições de casa, quando não entendia de imediato o que deveria ser feito escutava “nossa que burro, hein, assim não vai a lugar algum”? Por mais que tentasse fazer o seu melhor, as reações eram sempre negativas, não é?

Pois é! É dessa forma que começamos a desenvolver o sentimento de inadequação, a sensação de não sermos bons o suficiente. É na primeira infância que a criança tem necessidade de receber amor, aprovação, incentivo e elogios para desenvolver sua autoestima e amor próprio de forma positiva. Entretanto, se nessa relação entre pais e filhos o incentivo e o elogio são escassos, com muitas críticas de forma direta ou indiretas, naturalmente, a criança terá dificuldades em ter a autoestima e o amor próprio desenvolvidos de forma adequada e isto impactará fortemente em sua vida adulta.

Só que quando isso acontece na infância, nós nos sentimos tristes, podemos ficar bravos, irritados, mas acabamos esquecendo. Nós não temos a noção de que isso fica registrado em nossa mente por muitos anos e que passamos a viver em função disso.

Posso trazer um exemplo de um cliente, hoje adulto. Uma de suas queixas era de ser muito ansioso e exigente consigo mesmo. Não admitia erros em seu trabalho ou em qualquer atividade que fizesse. Tudo deveria ser perfeito, do jeito que ele queria, inclusive as pessoas com quem ele se relacionava. A necessidade de não desapontar nem a si mesmo, nem ao outro, era constante. Ele estava sempre em alerta e quando tudo isso falhava, o sofrimento era enorme. Lidar com o fracasso era insuportável. Era neste momento que ele usava a comida como consolo.

Fui conhecendo a história dele. Tinha pais exigentes e controladores em relação aos estudos. A nota que ele trazia nunca era boa: se tirasse 8, escutava porque não tirou 10, se tirasse 10, escutava que não estava fazendo mais que sua obrigação. Por muitas vezes, quando não entendia o que deveria ser feito na lição, a mãe perdia a paciência e dizia que ele era burro.

O quanto esse comportamento atual está comprometido pelo que este cliente viveu na infância? Eu diria que 100%. Foi lá atrás, na infância, que ele aprendeu que precisava ser perfeito sempre, que o fracasso era sinal de desapontamento para os pais e que a perfeição deveria ser prioridade em sua vida. Foi isso que ele aprendeu e foi assim que viveu durante toda a sua vida. Sempre precisando não desapontar “os pais” (inconscientemente) e ninguém ao seu redor.

Nos atendimentos do consultório, vejo muitos clientes com estes sentimentos: não sou adequado, não sou capaz de fazer isso, não sou bom o bastante para aquilo. Estes são registros mentais negativos que adquirimos lá na infância, quando ouvimos essas afirmações de alguém que de alguma forma nos é referência. São eles que muitas vezes comprometem nossa vida adulta, que nos impedem de alcançar nossos objetivos, que nos transformam em pessoas ansiosas, deprimidas, infelizes.

Não estamos aqui julgando ninguém, pelo contrário, a intenção dos pais é sempre a de incentivar a criança a ser uma pessoa melhor, e agem assim por não conhecerem nada diferente que dê resultado ou, ainda, porque tiveram esse tipo de criação e conseguiram sobreviver.

Então, o que é ser bom o suficiente? Eu também não sei, mas aprendi que não precisamos ser perfeitos em tudo e que não há problema algum em falhar, os melhores também falharam um dia. E o que há de errado em se deparar com o fracasso? Nada, pois é ele que nos torna mais fortes. Um dos maiores presentes que podemos receber na vida é saber que podemos mudar as nossas crenças, principalmente aquelas que são inúteis e permaneceram inalteradas dentro de nós durante anos. Nós temos certas crenças dentro de nós, que nos incapacitam, que nos prejudicam e atrapalham o bom desenvolvimento da vida.

Nós os desenvolvermos e evoluirmos é evoluir nossa mente, e evoluir nossa mente é desenvolver e melhorar a comunicação com nós mesmos. Vamos evoluir nossa mente, descontruindo estas crenças e transformando-a em uma Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento