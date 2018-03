Um processo de emagrecimento pressupõe mudanças de padrões que não se limitam apenas à dieta. Provavelmente, você terá a indicação de uma atividade física, a restrição de alguns alimentos que não lhe pareciam nocivos e a necessidade de reavaliar hábitos pessoais. Normalmente, assumimos essas mudanças porque estamos comprometidos e determinados, mas não paramos para pensar que esse processo vai gerar uma transformação enorme na nossa rotina de vida, ou que qualquer mudança na vida, seja ela agradável ou não, pode provocar um aumento de tensão. Nós apenas partimos para a ação. É nesse momento que dependendo da forma como estamos encarando a nova fase, podemos desencadear um agente estressor em nossa vida, em vez do emagrecimento desejado.

Vamos entender como o estresse afeta o nosso corpo. Quando nosso cérebro interpreta um acontecimento como uma ameaça, seja real ou não, ele emite sinais que desencadeiam uma série de reações fisiológicas em nosso corpo, deixando-o em situação de alerta e preparando-o para agir diante do agente estressor, ou seja, prepara o corpo para o perigo. Uma vez iniciada a resposta ao estresse, todos os sistemas de defesa do nosso organismo são ativados: aumentam os níveis de adrenalina, os músculos se contraem, a pressão arterial, frequência cardíaca e taxa de açúcar no sangue aumentam para que a ação seja imediata.

Dessa forma, toda a energia do nosso corpo é canalizada para a autodefesa e as funções menos essenciais nesse momento, como a digestão, são desligadas completamente. A incapacidade de digerir alimentos adequadamente e de forma eficiente provoca um impacto negativo sobre nosso metabolismo e impede nosso corpo de absorver os nutrientes de que necessita desesperadamente. Sem nutrição e nutrientes essenciais nosso corpo pode provocar uma sensação de fome, não porque precisa de comida, mas porque a resposta ao estresse tornou-o incapaz de digerir a comida que estava disponível. Infelizmente, hoje, com nosso dia a dia, nossos níveis de estresse permanecem mais altos e por longo período de tempo e isso potencializa ainda mais, e de forma contínua, os efeitos negativos sobre nossa digestão, metabolismo e hormônios. Assim, mesmo você seguindo uma dieta e fazendo exercícios com frequência, o estresse pode atrapalhar os esforços em relação ao processo de emagrecimento, inclusive fazendo com que, sob o estresse, aumente a necessidade de consumir mais carboidratos.

Um processo de emagrecimento, onde você terá que reavaliar seus hábitos pode ser estressante e gerar ansiedade, mas é importante que você aprenda a lidar com isto, que aprenda a controlar este estresse para que ele não cause impacto no seu processo de emagrecimento. Eu poderia dizer aqui o que fazer para aliviar o estresse e a tensão do dia a dia, mas todos nós sabemos o que fazer, nós só não conseguimos. Você sabe que precisa se acalmar, que não pode comer tudo o que vê pela frente porque está estressado ou que não pode agir por impulso. O problema é que não conseguimos partir para ação e de fato mudar o nosso comportamento. É difícil. É um exercício diário que iniciamos, mas do qual desistimos.

É por isso que me encanto com as técnicas de mudança de modelo mental que uso no Programa Mente Magra, porque elas levam você para ação. É através delas que você tem a possibilidade de conhecer recursos que lhe permitirão controlar e assumir a responsabilidade de cuidar do seu corpo e de sua mente, de forma natural e sem sofrimento.

Assuma o controle de sua vida, mude o modelo mental que você adquiriu no decorrer de sua vida e que te impede de realizar muitas coisas.

