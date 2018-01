O Blog Mente Magra está comemorando 1 ano. Nossa, parece que o tempo voou. Incrível como o tempo passa rápido quando estamos fazendo aquilo que gostamos e acreditamos.

Comemorar o aniversário do Blog não teria sentido sem mais um post. Estou realmente feliz de ver as amizades que conquistei, as pessoas que impactei e os caminhos que, assim como os meus, mudaram neste ano.

Para este post especial resolvi trazer algumas mensagens que recebi desde o início e que representam todo o carinho que tenho pelo meu trabalho e respeito pela possibilidade de poder fazer a diferença na vida das pessoas.

Quando comecei a escrever o Blog, nunca imaginei que ele tomasse uma proporção tão grande. Na verdade, aceitei a ideia do Blog para poder mostrar para as pessoas que assim como eu sofriam com a dor de ter excesso de peso que era possível assumir o controle e estabelecer uma relação nova com a comida, libertar-se deste sofrimento.

Aos poucos, os leitores foram entendendo o meu objetivo e o blog foi ganhando mais seguidores interessados no conteúdo e, consequentemente, no Programa Mente Magra. Foi um crescimento incrível. Começaram a surgir excelentes parcerias de trabalho, convites para escrever em outros Blogs, canal no Youtube e mais trabalho. Na verdade, este ano foi desafiador. Cada comentário, cada compartilhamento, cada curtida e cada resultado conquistado por aqueles que passaram pelo consultório foram especiais.

E é por isso que só tenho a agradecer a todos que me acompanham e me fazem continuar dividindo um pouquinho do que passei e do que sei com vocês. Sinto-me agradecida por permitirem que eu faça parte da vida de vocês.

Continuem por aqui e tenha a certeza que o Blog sempre estará contribuindo para que você tenha a Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento