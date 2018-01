É entre as idades de 0 a 6 anos que formamos nossos hábitos, padrões e, principalmente, nossas crenças. É nesse momento que criamos o centro de nossas crenças, ou seja, o centro daquilo que acreditamos ser capazes ou não. Todas as informações ficam armazenadas em nosso subconsciente e ditarão a forma como direcionamos nossa vida até a nossa velhice. Não aprendemos de forma consciente, mas com os ensinamentos passados por nossos pais ou por pessoas e eventos próximos.

Até aqui tudo bem, não há mal nenhum em aprender e absorver este aprendizado. O problema é que nem todas as crenças aprendidas são positivas e nos fazem prosperar. Muitas são crenças negativas que nos acorrentam e nos impedem de irmos em direção aos nossos sonhos. São crenças limitantes que nos fazem repetir comportamentos sem perceber que estão nos atrapalhando.

Para ilustrar isso, um dos exemplos frequentes em meu consultório, durante os atendimentos, são pessoas que foram criadas em um ambiente onde todos acreditavam que criança gordinha era sinônimo de saúde. Para essa família, a comida estava sempre presente em momentos de acolhimento, alegria e comemorações, e todos deveriam compartilhar desse conceito, implicando inclusive na aceitação pelo grupo. Provavelmente, essa pessoa jamais acreditará que é possível ser aceita e feliz de outra forma que não seja através da comida. Isso acontece de forma inconsciente, ou seja, você não diz conscientemente que não precisa acompanhar a comilança da família para ser feliz e aceita, mas o seu subconsciente faz você participar mesmo sem querer porque está registrado que você precisa participar para ser aceito. O nosso consciente age de acordo com a razão. O nosso subconsciente age de acordo com a emoção.

É por isso que a grande maioria das pessoas tenta e muitas vezes se esforça para obter resultados mais positivos em relação ao seu emagrecimento e não consegue. Isso acontece porque seu modelo mental está programado para seguir e repetir essas crenças.

Porém, não pense que pelo fato de ter tido esses comportamentos durante toda a sua vida, você não pode mudar. A qualquer momento é possível fazer uma reformulação dos valores internos e modificar sua forma de agir. Mudando suas estruturas mentais, você estará fazendo uma completa reformulação em sua vida. Mesmo que as situações ao redor continuem iguais, você vai encará-las de forma diferente.

Você não precisa repetir velhos padrões do passado, você pode mudar a maneira como pensa e vive e ter uma Mente Magra. Comece de uma forma simples: para que você consiga novos resultados em sua vida, você precisa mudar a imagem que tem em seu subconsciente. Seu subconsciente aceita tudo o que o seu consciente envia para ele, desta forma, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir o que quer para sua vida. Mantenha em seu consciente a imagem daquilo que você quer conseguir e associe emoção a esta imagem. Faça isso repetidas vezes, até que seu subconsciente aceite e te ajude a mudar seus resultados.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento