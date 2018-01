O final do ano chegou e a maioria das pessoas com quem converso está com o mesmo sintoma: cansaço.

O cansaço é natural, principalmente nesta época do ano, estamos com um ritmo de atividades alucinante, precisando dar conta de tudo ao mesmo tempo, é o trabalho, os filhos, a escola nova, a casa, o marido, a rotina do dia a dia. Acordamos cansados, trabalhamos fadigados e o dia parece não ter fim.

Pode não parecer, mas este assunto é sério e merece atenção. Estudos realizados em universidades americanas indicam que empresas perdem bilhões de dólares em função do cansaço dos funcionários. Quanto mais cansada a pessoa está, menor será a sua produtividade.

O cansaço tem um poder enorme de destruição, impacta fortemente nossa opinião e tomada de decisão. Ele nos cega e nos deixa surdos, contribuindo para o prejuízo nas relações, além de inibir nossa criatividade e memória e influenciar nossos sentimentos.

Quando estamos casados, não conseguimos raciocinar adequadamente, mas mesmo assim, insistimos e não respeitamos ou muitas vezes não podemos respeitar este estado, em função de compromissos e responsabilidades. Agimos e tomamos decisões neste estado para encontrar algum alívio, tirar da frente o problema, mas este alivio é momentâneo e em seguida nos enchemos de culpa, frustração e decepção.

Não podemos decidir nem agir quando estamos cansados. Isso vale para tudo em nossa vida, mas principalmente no caso de emagrecimento, que é o nosso foco aqui.

Quem nunca “jacou” quando estava casado? Isso é muito comum de acontecer. Quando estamos cansados não conseguimos pensar em comer ou preparar alguma coisa que não engorde. Chegamos em casa cansados, optamos pelo mais fácil. Abrimos a geladeira e pegamos a primeira coisa que estiver na frente. E, com certeza, não será a comida da dieta. Não conseguimos fazer a melhor escolha. Na verdade, quando estamos cansados a última coisa que pensamos é na dieta. Pensar em exercícios e em refeições balanceadas parece impossível nesta situação. Tudo fica mais difícil, perdemos a iniciativa, ficamos sem ação.

O cansaço nos tira do foco do caminho que estamos seguindo. “Estou muito cansada para pensar em dieta hoje” ou “ Se eu não seguir a dieta hoje não fará diferença alguma” ou ainda a célebre frase: “Estou tão cansada que MEREÇO, comer uma coisa boa, preciso de um alento”. Não caia nesta armadilha, quando está cansado você não merece comer, você merece descansar.

Ter a Mente Magra não é só emagrecer e lidar com a comida de uma forma mais saudável, é se manter saudável como um todo. É aprender a lidar com essas questões de uma forma madura sem precisar utilizar-se da comida como recompensa pelo seu estado. Resolva a situação como deve resolver, fazendo o que é preciso: descanse.

Porém, se em naquele momento você não puder descansar, evite algumas atitudes clássicas que podem gerar arrependimentos posteriores:

Evite tomar decisões importantes;

Evite discutir a relação;

Evite dar bronca em seu filho ou em quem quer que seja;

Evite fazer sexo;

Não faça compras.

Abraço,

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento