Bom, vocês já sabem que fui obesa desde criança, que lidar com a dor de ter excesso de peso não foi fácil e que sempre estive em busca de algo que me deixasse magra por mais de 3 meses.

Esta busca sempre foi muito complicada, realmente um sofrimento, mas tenho que confessar uma coisa: que prazer eu sentia cada vez que passava pelo médico e saia da sala dele com uma nova receita na mão. Era alívio imediato, sensação de esperança. Eu dizia: “delicia, vou ficar magra novamente”. Que coisa boa! Era o remédio que fazia o trabalho por mim, eu não precisava me esforçar muito. Muitas vezes, mesmo seguindo uma dieta, eu comia e bebia de tudo porque sabia que tinha proteção. Era mais uma ação milagrosa que atuava em mim de fora para dentro, sem que eu precisasse fazer nada, apenas engolir a pílula duas vezes ao dia, o que facilitava muito minha vida já que eu queria emagrecer, mas não queria mudar meus hábitos, nem me movimentar.

Acredito que muitos de vocês também passaram por isso. Nós nos deixamos “ser emagrecidos”, porque é mais fácil. Você não precisa pensar e mudar, só engolir. Você não precisa se privar, pode comer. Você não precisa deixar sua vida social, pode sair e se divertir. E o melhor: você estará emagrecendo.

Eu me deixei ser emagrecida por muito tempo. Fiquei dependente mesmo. Mas descobri que não dá para viver dependente das “bengalas” a vida toda. Permitir ser emagrecido de fora para dentro é permitir não se conhecer, não entender quais as crenças e os comportamentos que te impedem de saber por que de fato não está emagrecendo ou se mantendo magro.

Não estou dizendo aqui que não é preciso a ação de medicamentos ou tratamentos específicos para o emagrecimento, pelo contrário, estou dizendo que você precisa sim de um acompanhamento multidisciplinar para atingir seu objetivo. Se for preciso um medicamento para seu caso, está tudo bem. Só que, além disso, você precisa entender porque sua mente te impede de atingir seu objetivo.

Foi assim que eu consegui de fato emagrecer: quando parei de acreditar que o mais fácil era o melhor e entendi que a vontade de emagrecer deveria partir da minha mente e que ela deveria ser avisada dessa vontade.

Esqueça a vontade de ser emagrecido por alguém ou por alguma coisa. Comece a pensar que se você se conhecer melhor poderá entender o que deve mudar para alcançar seu objetivo e ter uma Mente Magra.

Coloque seu foco naquilo que você pode fazer. Comece a se conhecer melhor. Escreva quais ganhos você terá se conseguir emagrecer. Agora, escreva o que você vai perder se não atingir seu objetivo. Escreva o que você ganha se não conseguir emagrecer. E, por fim, o que você perde se conseguir emagrecer. Ao fazer este exercício pode ser que a princípio não venha nenhuma possibilidade, mas pense e insista, pois esse será um começo para entender porque você nunca conseguiu ter uma Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento