Como é o final de ano de vocês? Comem uvas para trazer sorte, lentilha para trazer dinheiro, usam uma cueca nova, um vestido branco etc. e etc.. Na hora da virada pulam ondas e fazem aquela lista imensa de promessas do tipo: “Este ano eu emagreço”, “Este ano eu paro de fumar” “Este ano eu vou voltar para academia”, “Vou cuidar mais de mim”, “Vou guardar dinheiro” e assim por diante? E estas promessas eram cumpridas ou voltavam para a lista do ano seguinte? E do seguinte também?

Alguém por acaso passou ou passa por isso ou aconteceu só comigo?

Se você se reconhece nesta situação, então venha comigo por sua lista de promessas para este final de ano pode ser muito diferente.

A chegada do final de ano é o momento que dedicamos um tempo para fazer um balanço, para avaliarmos o que fizemos de bom, o que não foi tão bom, o que podemos fazer melhor e principalmente o que queremos para o próximo ano. No entanto, esquecemos de um detalhe importante, escrevemos nossas promessas sem ao menos parar para pensar quem de fato somos e quem de fato queremos ser e se estas promessas estão em linha com isto. Simplesmente escrevemos e depois nos cobramos e lamentamos com a falta do dever cumprido.

Você já parou para pensar porque isto acontece ano a ano? Por que você não consegue concretizar a maioria das promessas que colocou na sua lista?

Já falei aqui algumas vezes que nossa mente subconsciente nos protege, nos afasta da dor e nos lança para o prazer. Se ele entende que realizar um dos objetivos da lista irá lhe causar sofrimento, sacrifício, ele te sabotará (com uma intenção positiva). Ele fará de tudo para que desista da ação. Se uma das promessas for emagrecer por exemplo: você inicia sua dieta, mas não sabe porque, só pensa em comida. Isto acontece porque sua mente subconsciente esta te sabotando, ela sabe que fazer dieta é privação e privação é sofrimento, então ela faz você pensar em comida o tempo todo até não aguentar mais e desistir, largar a dieta (dor) e atacar o primeiro doce que vê pela frente (prazer).

Desta forma, para fazer suas promessas de final de ano, primeiro você precisa saber quem você é e em quem quer se transformar. O nosso cérebro precisa identificar que existe congruência entre onde você está e onde você quer chegar, só assim, criando este caminho ele poderá te ajudar a concretizar seus objetivos.

Para facilitar este trabalho e você este ano conseguir concretizar seus objetivos faça o seguinte:

Pense em seu objetivo e seja o mais específico possível. Defina seu objetivo com clareza, especifique o que você quer, e crie uma imagem nítida deste objetivo. Se quer emagrecer, visualize sua imagem de como quer ficar, coloque todos os detalhes, quantos quilos irá emagrecer, em quanto tempo, a roupa que colocará, o cabelo, onde estará, enfim quanto mais detalhes melhor. Todos os dias pense e fortaleça esta imagem.

O que você pode fazer para obter o que deseja? Crie seu plano de ação. Este plano poderá iniciar com atividades simples. Novamente no caso de emagrecimento, comece fazendo escolhas mais saudáveis para sua alimentação.

Onde estão as coisas, pessoas e situações que o favorecerão? Estabelecido seu objetivo, verifique com quem pode contar para atingir este objetivo. Pode ser a escolha de uma dieta que tenha a ver com a sua realidade, um educador físico, uma pessoa que possa fazer as refeições.

Quem será atingido quando você conseguir realizar seu objetivo? A realização de seu objetivo não pode impactar negativamente a vida das pessoas que o cerca como marido, esposa, filhos. Cuidado com isto.

Por que vale a pena conquistar este objetivo, quem irá se orgulhar disto? Quem terá orgulho pela sua conquista?

E quais os desafios que você encontrará pela frente e como agirá diante deles? Liste neste momento tudo que pode te prejudicar, te impedir de realizar seu objetivo e diante deles como será sua atitude.

Quais os recursos que você tem ou que pode desenvolver para alcançar seu objetivo? O que você conhece que pode te ajudar no seu emagrecimento por exemplo e o que precisa conhecer para te ajudar neste momento?

Após definir e escrever detalhadamente seu plano comece imediatamente a segui-lo. Coloque seu foco de atenção e alinhe sua intenção com a meta. Não espere mais para começar a agir, ao contrário inicie agora.

Faça este exercício para todos os objetivos que gostaria de concretizar, isto fará com que seu cérebro entenda que está em linha com quem você é e quem quer ser.

Com certeza desta vez conseguirá concretizar suas promessas do final de ano. E não esqueça de colocar em sua lista ter a Mente Magra.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento