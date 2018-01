Você tem sofrido com o excesso de peso, com as roupas te apertando? Está se privando de comer e beber o que gosta e ainda assim não tem conseguido emagrecer? Talvez você já tenha feito de tudo, mas ainda assim não consegue se controlar diante da comida e sempre que vê o que gosta acaba pegando e sentindo-se culpada? Se isto está acontecendo com você, eu quero te dizer que a culpa não é sua.

Se disseram para você que emagrecer é força de vontade e que esta força você não tem, eu posso te dizer que eles estão errados. E você quer saber porque?

Bom, depois de anos estudando sobre Psicologia, programação neurolinguística, neurociência, coaching, eu descobri que estas ciências podem ajudar a transformar os hábitos e mente de obeso em hábitos e mente de magro, apenas mudando as conexões neurais em seu cérebro.

Sei que você deve estar se perguntando, mas como isso é possível, e eu por experiência própria, posso te dizer que é possível.

Também não acreditava que isso pudesse acontecer até que comecei nesta jornada que você está prestes a começar. Foi quando emagreci meus 30 kg com este método sem engordar novamente que entendi que não adianta reeducação alimentar sem reeducação emocional.

Se tudo isto que eu falei faz sentido para você e se você também gostaria de conhecer o que vai além da reeducação alimentar e de transformar a sua vida e a sua mente, esta é a oportunidade. Venha participar WEBNARIO COMO TER MENTE MAGRA.

Acesse o link e faça a sua inscrição gratuitamente!

http://5c5faf1.contato.site/webanriopmmpaginaincricao

E agora você tem 3 opções:

A primeira é não fazer nada e continuar sofrendo e desistindo de todos os processos de emagrecimento que inicia A segunda é continuar fazendo tudo sozinho e correr o risco de errar e fracassar novamente. E a terceira é pelo menos conhecer o que vai além da reeducação alimentar, o que você e seu inconsciente fazem e que te impede de atingir o seu objetivo.

Dê uma oportunidade à você, seu corpo e sua mente.

Te espero ao vivo no WEBINARIO PROGRAMA MENTE MAGRA!

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento