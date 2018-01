Eu entendo que há uma ansiedade grande em como conseguir eliminar padrões mentais negativos, reconhecer sabotadores ou ter uma mente magra, mas você precisa antes de mais nada entender como funciona seu cérebro, para que ele te auxilie e facilite sua vida na conquista de seu objetivo.

Aguarde que logo mais você irá conhecer de forma mais prática como tudo isto funciona.

Então vamos lá. Comer é um vício para você? Para mim era.

Até pouco tempo atrás a palavra vício era utilizada quando nos referíamos ao uso de drogas. Hoje utilizamos a mesma palavra quando estamos falando de situações ou comportamentos que geram prazer.

Todos nós temos nossas inquietações interiores. No consultório ouço relatos como: “sinto um vazio no peito” , um “buraco interno”, “parece que falta alguma coisa”, “é um desconforto”.

Na maioria das vezes para esquecermos este desconforto ou preencher este vazio, escolhemos algo que nos dê prazer. Pode ser a comida, a bebida, sexo, compras, enfim. Estes prazeres acabam eliminando temporariamente o desconforto interior, funcionando como anestésico para a dor gerando prazer. Só que este prazer é momentâneo, o efeito acaba e queremos outra “dose” e mais uma e mais uma até nos viciarmos.

Falando do prazer que escolhemos que é a comida, isto acontece porque todas as vezes que repetimos a “dose”, registramos em nosso cérebro como um padrão mental que quando comemos sentimos alivio, esquecemos a dor. Está registrado. Desta forma, todas as vezes que sentimos este vazio, este desconforto automaticamente buscaremos refugio na comida.

O que nos vicia, não é a comida, mas o bem estar e o prazer que ela proporciona quando nos deparamos com o nosso “desconforto”. Sabemos que as consequências são sérias, mas nos deixamos levar pela sensação de alívio e prazer que experimentamos quando colocamos o alimento na boca.

Você precisa saber o que é este desconforto, que vazio é este e entender qual é sua inquietação, o que de fato está fazendo você recorrer a este vício e tratá-lo.

A minha vida toda entendi que não era possível, mas acredite, é.

Abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento