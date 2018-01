Hoje o papo é sobre a nossa imagem, nossa postura e como nos apresentamos ao mundo independentemente de estarmos ou não em excesso de peso.

Para isto, nada melhor do que falar com quem entende desde assunto. Hoje eu trouxe para falar com vocês a Jornalista, Consultora de Imagem Dani Almeida. Além disto, Dani Almeida é autora da página o poder da imagem onde dá dicas diárias sobre estilo.

Dani começa nos mostrando que é possível a nossa postura corporal nos dar confiança mesmo quando não nos sentimos confiantes. Em um dos vídeos mais assistidos do TED, organização sem fins lucrativos que se dedica a promover discursos poderosos, fala sobre como nossa linguagem corporal afeta a maneira como os outros nos veem e, ainda, como enxergamos a nós mesmos podemos perceber claramente isto. O vídeo “Fake It Till You Make It” (algo como “finja até que consiga”), foi visto por mais de 36,5 milhões de pessoas.

Nele, Amy Cudy, uma psicóloga social de Harvard, aborda uma pesquisa em que pessoas foram convidadas a imitar poses de poder, como a de um super-herói (com as mãos na cintura), por dois minutos. Segundo as conclusões do estudo, muitos participantes registraram maiores níveis de testosterona e de cortisol no cérebro – o que pode aumentar, inclusive, nossas chances de sucesso em uma situação.

O que ele tem a ver com imagem? Tudo.

Há um preconceito muito forte em relação à vestimenta. Muitas pessoas acham fútil preocupar-se em como nos vestimos. Julgam ser bobeira investir em roupas ou em cuidados com a imagem. Existe um conceito de que apenas nosso conteúdo que importa, mas é a nossa imagem que nos ajuda a vender quem somos para os outros e para nós mesmos.

Segundo Dani Almeida, pesquisas mostram que 55% das pessoas que nos conhecem tem como primeira impressão a nossa aparência e nossas ações (linguagem corporal), 38% tom de voz e apenas 7% nosso conteúdo, sendo que o nosso cérebro leva apenas 30 segundos para realizar toda esta ação. Ou seja, primeiro o cérebro lê a linguagem corporal, julga e depois lê o que você tem a dizer.

Portanto, Dani Almeida aponta que, a forma como nos vestimos, calçamos, como usamos nosso cabelo, nossa maquiagem ou nossa postura é a forma como nos apresentamos ao mundo e como ele nos vê. Isto mostra como é importante estarmos de bem com a nossa aparência, porque é através dela que nos sentimos confiantes, felizes e seguros.

E é claro que tudo isto pode acontecer independentemente de estar ou não acima do peso. Mesmo estando acima do peso podemos transmitir nosso estilo, nossa personalidade e descobrir como gostamos de nos apresentar ao mundo.

Isso não significa gastar rios de dinheiro. É possível encontrar boas roupas em lojas de departamento e até cuidar dos cabelos em casa, mas mais importante do que isto, é o investimento na sua imagem, em você e na sua autoestima.

E é por isso que resolvi chamar a Dani Almeida para falar sobre isto aqui no Blog Mente Magra.

Para ter a Mente Magra é preciso permitir não só a transformação de dentro para fora, a transformação em meus padrões mentais negativos, mas também a transformação da nossa imagem e esta acontece de fora para dentro.

Pense nisto!

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento