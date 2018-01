Você já teve um dia em que acordou e foi para o espelho com a sensação de que nem você nem ninguém nunca irá amar esta aparência? O que você faz? Chora, se lamenta, potencializa estes sentimentos diminuindo ainda mais a vontade de sair para o dia e acredita ser perda de tempo mudar este cenário? Ou neste momento você pensa que apesar de estar em uma situação incomoda, pode fazer algo para melhorar tomando uma chuveirada, colocando uma roupa que te favoreça e arrasando na maquiagem mesmo que seja para ir até a padaria?

Você já imaginou que simples atitudes em relação a você e sua forma de se ver podem mudar seu dia?

Já falamos aqui sobre como nos mostramos ao mundo através de nossas roupas, mas podemos fazer nosso visual melhorar muito com uma boa maquiagem e hoje é sobre isto que iremos falar, sobre como a maquiagem pode nos ajudar no nosso dia.

Convidamos para falar sobre isto a maquiadora profissional e consultora de beleza Roberta Mello. Roberta nos contou que nem sempre a maquiagem teve a proporção e a importância que tem atualmente, ao contrário, nos primórdios da civilização não se sabiam sequer o que era vaidade. A princípio, ela era considerada apenas como produto de higiene diária, depois com a descoberta do pó de arroz pelos japoneses foi utilizada para cobrir o rosto de suas mulheres evitando o ciúme dos homens. E antes de se popularizar foi considerada objeto de luxuria e prostituição. Foi a partir dos anos 90 que houve a verdadeira evolução nesta área, surgiram produtos inovadores que vieram para realçar a beleza e disfarçar os defeitos.

O importante aqui, é que não se trata só de disfarçar defeitos externos, estudos científicos já provaram que o uso de maquiagem pode melhorar em muito a autoestima das pessoas se utilizada com a intenção de valorizar seus traços e esconder as marcas indesejadas. A maquiagem tem um papel importante, principalmente naqueles dias em que precisamos dar uma melhorarda na autoconfiança, astral e humor.

Todas nós sabemos o quanto a maquiagem tem um efeito transformador, nos dá a sensação de que estamos nos cuidando e nos sentindo melhores, mais bonitas e mais felizes, além de transmitir mais competência, confiabilidade e simpatia.

A maquiagem não é um item transformador apenas de fora para dentro, ela pode proporcionar emoções positivas poderosas que podem fazer sua mente subconsciente trabalhar a seu favor e ter uma Mente Magra é gerar emoções positivas em nossa mente para que ela trabalhe a nosso favor.

Experimente, não há sentimento melhor do que você se olhar no espelho e dizer: eu não gostaria de ser ninguém no mundo que eu mesma.

Abraço

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento