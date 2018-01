Você tem medo de iniciar uma nova jornada de emagrecimento? Fica apavorada só de pensar em começar?

Hoje eu vou falar para você sobre uma situação que aparece muito em meu consultório quando alguém inicia o Programa Mente Magra, que é o medo de começar mais uma jornada de emagrecimento.

Isso acontece muitas vezes porque você está calejada em fazer todo o tipo de dietas, exercícios e processos de emagrecimento. Vem mesmo o medo de iniciar um novo processo e não conseguir. E mais uma vez lidar com o fracasso, mais uma vez se decepcionar.

Você sente isso? Você pensa: Não vou nem começar porque sei que não vou conseguir e vou ter que lidar com o fracasso novamente. É melhor nem começar.

Vem à pressão da família, dos amigos, as críticas (mais uma vez vai tentar? Sabe que você não consegue seguir dieta! Só vai gastar dinheiro).

Bom, eu quero te dizer que este medo não é exclusividade sua.

Eu vou te fazer uma pergunta: Se você acordasse hoje com o corpo dos seus sonhos, mas com os mesmos pensamentos em relação à comida, ao fracasso, a desistir. Por quanto tempo você acredita que manteria este corpo?

Responda isso a você!

Se você continuar a fazer mais do mesmo, vai continuar a ficar preocupada com o fracasso, com os julgamentos.

A reeducação alimentar é importante, mas a reeducação emocional é essencial.

E é assim reprogramando sua mente, mudando a sua relação com a comida, entendendo que você a usará para sustentar as suas necessidades fisiológicas e não as suas necessidades emocionais que você terá sucesso e não conviverá mais com o fracasso em seu processo de emagrecimento.

Então, o que tenho para te dizer hoje é que você não precisa ter medo de não conseguir se você escolher emagrecer ao invés de ser emagrecida. Se você escolher por uma reeducação emocional, porque só assim você conseguirá resultado efetivo. Só assim você conseguirá uma transformação em sua vida e sua mente.

Então, o que você está esperando para reprogramar a sua mente, as suas emoções e transformar a sua mente em uma mente magra.

Fica a dica.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento