Eu tenho certeza que você tem 3 grandes poderes e não está utilizando de maneira correta.

Nós seres humanos, por natureza, temos a mania de sempre imaginar primeiro algo dando errado, acreditando que essa é uma forma de prever tudo o que pode acontecer.

Hoje eu vou te ensinar como criar no seu mundo mental tudo aquilo que deseja.

Muitas pessoas querem muitas coisas na vida, mas normalmente elas sonham em conseguir de uma forma mais fácil e quando não conseguem buscam outra alternativa, mas todas as vezes que buscam alguma coisa muito fácil geralmente com pouco esforço geralmente como resultado nem sempre é o que desejou.

Então, se você quer que alguma coisa de fato aconteça no seu mundo real, você precisa trocar o que você não quer pelo o que você quer. Tudo aquilo que você quer no seu mundo real você deve criar no seu mundo mental.

Para isso, a primeira coisa que deve fazer é: pense sobre aquilo que de fato quer realizar, em todos os detalhes, crie um pensamento sobre aquilo. Este pensamento não precisa ser somente um pensamento. Ele precisa estar ligado a sentimentos. Quando você faz esta ligação você realmente movimenta o universo para que ele se manifeste e atrai as coisas que deseja na sua vida.

A segunda coisa que precisa fazer é: visualize aquilo que quer realizar. Então, você fecha os olhos e cria todas as sensações como se já estivesse vivendo aquilo.

Vamos imaginar que você quer o seu corpo magro. Então, feche os olhos e visualize você magra com aquela roupa que você sempre sonhou. Imagine exatamente como quer ficar. Assim estará criando na sua mente o mundo real que de fato quer. Se você quer estar magra com e colocar aquela roupa especial, primeiro você precisa criar isso na sua mente, para que isso se manifeste no mundo real.

E a terceira coisa a fazer é :Não apenas pense e visualize, vá mais além. Desenhe o seu desejo, não importa se desenha ou não. O que importa é que você registre o seu desejo. Nada irá surgir na sua vida se você não criar primeiro no seu mundo mental.

Não esqueça de algo importante, tudo o que criar no seu mundo mental de negativo também irá aparecer no seu mundo real. Quando pensar: eu não quero que aconteça tal coisa, eu não quero que aconteça aquilo, pois é exatamente assim que vai acontecer.

Na maioria das vezes focamos naquilo que não queremos, então , eu te convido a manter seu foco naquilo que você quer de fato.

Abraço.

Andrea Romão

Coach de Emagrecimento