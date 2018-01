Um dia você acorda e decide que vai iniciar a sua dieta. O primeiro dia corre tudo bem, o segundo também, mas os dias vão passando e você começa a pensar em comida, ter vontade daquele doce ou daquela comida do restaurante ao lado do trabalho. Você pensa: “Basta eu começar a dieta que fico pensando em comida o tempo todo”. Neste momento, seu inconsciente é seu sabotador. Ele faz você pensar em comida o tempo todo até desistir e sair da dieta. Ele tirou você da dor e te lançou para o prazer. Como ele sabe disso? Em algum momento você pensou e ele registrou: “ odeio fazer dieta”, “ dieta é privação”, “que sofrimento”.

Perdas na vida presente: Você pode estar insatisfeito com sua vida profissional, pessoal, seu relacionamento, enfim insatisfeito com a sua vida de uma forma geral. Você elege a comida como única fonte de prazer.

Comida como expressão de afeto: culturalmente a comida está ligada a afeto. Quando alguém vai na sua casa a primeira coisa que você faz é servir alguma coisa para comer. Você precisa acolher a pessoa. Fazemos isso de uma forma geral, queremos agradar com a comida. É a mãe que cozinha o prato preferido do filho ou a avó que faz o bolo que o neto gosta.

Fazer parte do grupo/família: quando você começa a emagrecer e sua família, que na maioria estão em excesso de peso, o(a) julga como chata(o). “Lá vem ela com a salada”, “Ai que frescura só fala em dieta”. Muitas clientes com este sabotador, passam o final de semana angustiadas, porque para não serem julgadas saem da dieta se igualando a eles na comilança.