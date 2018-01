Eu não consigo emagrecer, mas a culpa não é minha

As vezes parece que o mundo conspira contra você? Você tem a impressão que ajuda a todos, mas no momento em que precisa ninguém a ajuda? Na maioria das vezes, tudo que acontece com você é responsabilidade de alguém a sua volta? No vídeo de hoje você irá entender como muitas vezes nos colocamos na

Por Andrea Romao