Quem é esse garoto? Como ele chegou lá? Como era o cartão que ele usou para tentar subir no palco? Que história incrível e inspiradora!

A história, na verdade, começou anos atrás porque o gosto do adolescente pela música vem desde a infância. Aliás, está no DNA. Lucas toca desde os sete anos e tem um sonho: ser músico de performance!

Mas a vida do estudante paulistano começou a mudar na madrugada do aniversário de 17 anos, quando o primeiro grande sonho dele virou realidade: subir no palco da Banda Foo Fighters e tocar o cover de Under Pressure, antológica música de David Bowie com a banda Queen.

O acontecimento, a reação dos músicos e do público no estádio, a emoção que vê-lo no palco despertou na gente, que viu a gravação original pela internet, e a ENTREVISTA EXCLUSIVA do Lucas Benez e do pai dele, Marcelo, para a TV, você pode conferir neste vídeo. Certamente, você também vibrou com a energia que ele nos transmitiu.