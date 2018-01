Não hesite. Faça as malas e venha com os filhos na primeira oportunidade.

Um museu de arte contemporânea, em Minas. Será que vale a pena visitar com os filhos? É a pergunta que muitas famílias ainda se fazem. Tem gente que prefere deixar as crianças em casa para visitar o Instituto só com amigos ou com o companheiro.

Mas não tenha dúvidas: visitar o parque com os filhos é maravilhoso! O lugar é um destino perfeito para passear com a família.

Eu, que sou mineira de BH, nem acredito que levei tanto tempo para conhecer Inhotim. Agora, não tenho dúvidas de que foi só a primeira das muitas visitas que ainda vou fazer com meus filhos para esse lugar encantador.

Além de ´mergulhar´na natureza, já que o jardim botânico reúne espécies raras de todos os continentes, as crianças têm a oportunidade de vivenciar e explorar um do acervos de arte contemporânea mais relevantes do mundo.

No vídeo, dá para conferir bem como vale o passeio.