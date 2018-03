Foto: Pixabay

Com dois filhos pequenos, tenho andado meio atordoada com tanta notícia ruim. E olha que sempre fui otimista.

Esse sentimento se intensificou recentemente, com a história da adolescente estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. E outros casos não páram de brotar, em diferentes Estados do país. Aconteceu até em festa de paróquia!

O que é isso, gente? Como a nossa sociedade cria pessoas tão sem limites ? Como menores ficam expostos a tamanha violência?

Uma semana depois do Rio, veio a notícia do menino de 10 anos, já com histórico de infrações, morto pela polícia em SP. Pobre, desamparado, perdido. Mas era só uma criança! Que sociedade é essa que não consegue dar amparo e cuidar de meninos e meninas ?

A realidade vai muito além. Quem não tem esperança e pode cata as malas e foge com os filhos daqui. Mas pra onde?

Você até sonha com os Estados Unidos, que apesar da ameaça de retrocesso político, parece um lugar melhor… Mas, de repente, acorda com a notícia de que um atirador matou 50 pessoas numa boate gay de Orlando. Isso sem falar nos ataques terroristas ao redor do mundo. Pelas redes sociais, não é difícil encontrar depoimentos de amigos chocados em outros países.

Quer dizer que não é só o Brasil que tá perdido? Já ouvi: “É a humanidade!”

Mas você se dá conta de que, apesar do desalento, precisa criar seus filhos e acreditar num

mundo melhor, com menos riscos e tragédias, com mais perspectivas.

Aí, acorda com a notícia do jacaré que arrastou uma criança de dois anos no complexo da Disney. Até lá?

Diante de tudo, a primeira medida: poupar os filhos pequenos do noticiário. Mas nunca deixar de ensinar em casa o quanto é preciso se colocar no lugar do outro. Isso educa! Humaniza.

Também é preciso ter fé e trabalhar pela mudança. Pra começar, que tal olhar para as nossas crianças?

Para melhorar as coisas, aqui mesmo, onde a gente vive, a sociedade precisa cobrar que as políticas

públicas de atenção e proteção à família sejam aplicadas. Elas estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, há 20 anos. A gente precisa se indignar!

Numa entrevista que fiz com o procurador de Justiça Clilton Guimarães, ele diz: “Embora algumas crianças até possam ter tido outros envolvimentos (com infrações), elas ainda não foram alcançadas por medidas efetivas. Ainda assim, nada foi feito! Ainda assim, famílias vivem o drama sem que, institucionalmente, o Estado compareça através de polícias e de instituições.”

Nós precisamos nos interessar por esse drama e cobrar medidas mais efetivas para tentar diminuir essa violência crescente. “Precisamos renovar o sentimento social quanto a esse tipo de urgência. Isso não pode ser ignorado.” , alerta o procurador.

Muita gente tem preguiça, acha uma chatice. Mas quando você observa, essa mensagem está em muitos lugares.

Sabe Zootopia, o filme da Disney? Então, a mensagem final da protagonista, a coelha Judy Hopps, é a seguinte: ” Tentem fazer do mundo um lugar melhor. Olhem dentro de si e percebam que a mudança começa dentro de vocês. Começa em mim. Começa em todos nós!”

Vai esperar?