Cortar meu cabelo leva quinze minutos. Entro no banheiro e saio com a careca lisa. Não há prazer nenhum. Mas, reconheço, muita gente gosta do trato capilar. Está inclusive na moda. Veja a quantidade de barbearias afrescalhadas que abrem todo dia. Alguma coisa muito boa deve haver no negócio. Algo que um careca não sabe – porque jamais experimentou.

Pois bem: eu resolvi experimentar. Não para dar um jeito no cabelo (não há o que inventar aqui). Quero é saber o que estou perdendo. Então, procurei a Claudia – cabeleireira juramentada num dos mais tradicionais salões de Sampa. Marcamos para terça, dia menos lotado.

O convescote começou com a Claudia me recebendo na porta. Ela é ruiva e encaracolada. Imagine lava derretida escorrendo pela serpentina da chopeira. Imagine um fusca laranja descendo a garagem do Shopping Iguatemi. Melhor do que olhar pro espelho e me ver de cueca e máquina na mão. Vai por mim.

Cheguei pra Claudia e falei: desce tudo! – menos manicure. Manicure ainda não dá. Fomos pro salão, andando por entre olhares críticos. Eu sei o que todos pensavam: esse careca só pode estar aqui pra arrumar o wi-fi. Mantive a postura altiva. Caminhei como Vercingetórix, quando foi se render a Júlio César. Peito empinado, sem olhar para os lados.

Me puseram deitado em uma cadeira, para lavar o cabelo. Cabeça dentro da pia. Desde meu batizado não ficava nessa posição. A moça escalada para a tarefa perguntou se eu queria xampu. Quem diria: eu e o xampu, juntos novamente. Ela lavou minha calva com um produto mentolado. Parecia que tinham esfregado Halls Preto no cocoruto, feito parafina na prancha de surf. Depois ainda rolou massagenzinha. Disseram que ronquei.

Com o crânio tinindo, Claudia fez uma avaliação mais detalhada dos pelos. Minhas orelhas eram golden retrievers esvoaçantes fazendo comercial de Pantene. Minhas sobrancelhas, dois poodles eletrocutados. Claudia aparou tudo, autêntico pet shop de rosto.

Depois, ela vistoriou meus rebeldes cabelinhos nasais. Apresentou duas maneiras de resolver o problema: com a maquininha específica ou com cera. Tenho duas narinas, que tal variar? Claudia chamou uma especialista em exterminar pelos. O lado direito foi com a maquininha. O esquerdo foi com cera: a moça enfiou um palito com o produto quente no meu nariz. Girou o palito, esperou a cera esfriar – e puxou para fora. Deu pra ouvir meus espirros na Paulista.

Aeroporto de mosquito

Passada a crise, Claudia atacou o cabelo. O corte levou três minutos. Cronometrei; foi triste. Pra finalizar, Claudia pegou um tubo, besuntou as mãos com alguma gosma e fez menção de passar na minha cabeça. Perguntei: é gel? Ela respondeu: protetor solar. Comentei que passar gel em uma careca é ótimo pra atrapalhar a aterrissagem dos mosquitos. Porque a pista fica escorregadia, percebe? Claudia riu e contou pro irmão, que trabalha na cadeira ao lado. O irmão contou pro garçom, que me trouxe uma cerveja. É povo que valoriza piada, esse.

Claudia aí sugeriu fazer minha barba. Na navalha. Ruiva de navalha: pense! Mas pra ser do jeito que a Anvisa exige, ela teve que pôr máscara cirúrgica e luvas. Não achei mais tão sexy. Vestida assim, de Grey’s Anatomy, fiquei imaginando que ela poderia cortar outra coisa. Tenso.

Na hora de ir embora, olhei o resultado no espelho e, claro, eu estava a mesma coisa. Continuei careca. Mas foi muito gostoso. Há duas razões para ir num salão desses. Uma é óbvia: melhorar a própria beleza. A outra é ser mimado. A gente fica o tempo todo resolvendo o problema dos outros; faz um bem danado pensar em si próprio. Pretendo voltar. Se não é pelo cabelo, que seja para aparar meus goldens e poodles faciais. Minha cara não é canil.