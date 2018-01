Depois de anos de namoro sólido, romance nascido nas fileiras do educandário, Rodrigo viu-se solteiro. E, na condição de passarinho livre, foi pra balada. E pra night. E pra vida. E pro dermatologista, por motivos que não cabem aqui. Conheceu meninas, aos montes. De um fim de semana pro outro apareciam dúzias de novos nomes. O homem estava disputado. Mas, interiorano e calmo que sempre foi, depois de tanto sassaricar já queria uma só.

Daí Rodrigo viu Andressa em uma festa. Ela tinha cabelo rosa, portanto até os drones da Nasa a notaram em segundos. Rodrigo nunca tinha ficado com uma moça colorida; era instigante. Foi pra cima com seu teretetê interiorano e eficiente. Na hora de ir embora, ofereceu carona para ela, com uma sugestiva conexão intermediária em sua casa. Lá, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Uma certa altura, Andressa precisou ir ao banheiro. Demorou pra voltar. Quando apareceu de volta, estava careca.

Pausa para susto: careca.

Quando encontrei com Rodrigo na segunda, ele estava impressionadíssimo. Encantado com o desprendimento e coragem da moça em sair usando o cortador de cabelo do seu banheiro. De cabelo rosa para careca na velocidade de um xixi. E me contava coisas com um sorriso envaidecido nos lábios. Que divertida! Que imprevisível! E elogiava, e arfava, e fitava o horizonte com olhar perdido. Nas suas palavras: estava adorando sair com uma moça assim, criativa.

Eu ouvi e me senti obrigado a avisar: Rodrigo, isso não é mulher “criativa” (fiz aspas com os dedos). Desculpe. Isso é mulher louca. Mulheres loucas são tipo loucas, e não satisfeitas em serem loucas, querem levar você pro mesmo caminho. Elas gritam, elas jogam copo de uísque na parede, elas colocam o coelho vivo na panela, elas raspam o cabelo.

Rodrigo assustou. Na mesma hora, pegou o celular. Ia deletar a Andressa, Deus me livre. Num gesto magnânimo, eu o impedi. Pedi calma – e continuei minha pregação: mulheres loucas são, também, importantíssimas para a formação amorosa do sujeito. Todo mundo tem que namorar uma desequilibrada; as coisas que ela faz pautam a gente para todos os romances que aparecerão em seguida. O relacionamento estabelece uma risca no chão, um cuspe a partir do qual as coisas deixam de ser aceitáveis. Acabaram namorando por uns meses. Rodrigo saiu vivo, é o que importa.

Essa história do Rodrigo me lembrou muito outro amigo, o Caio. Caio foi convidado a ir trabalhar na Venezuela, salário bom, carro, misses e quatro horas de Miami. Tinha dúvida em aceitar, porque a Venezuela, vamos combinar, é complicada. Foi conversar com o RH da empresa. Manifestou suas dúvidas. O RH recomendou: você tem que ir. Todo mundo precisa de uma experiência crítica na vida profissional. Depois dela, o sujeito está preparado para tudo. Pois bem: namorar uma louca é como ir trabalhar na Venezuela. É experiência crítica.