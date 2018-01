A pessoa já passou perfume, já leu livros para melhorar o papo, já fez limpeza de pele e abdominais, já frequentou o curso da Madame Poças Leitão pra dançar bonitinho – e nada. Simplesmente o affair não engrena. Daí que uma hora bate o desespero. E a criatura apela mesmo pro misticismo. Ainda mais no Brasil. Notou o que tem por aí de loja com Preto Véio na porta? Isso sem contar a Bahia, por sí só uma nação de mizifios.

A amante aflita compra incenso, compra velas de cores sugestivas, faz promessa e até vodu. Apela para mandingas das mais variadas para ter seu xodó particular. E como seria bom se desse certo.

As mais comuns são as simpatias para amarrar seu homem. São várias. Tem aquela que você escreve, com um alfinete, o nome do objeto de desejo em uma vela e acende. Tem outra que você corta uma banana ao meio, enche de melado e fecha a fruta com papel alumínio por sete dias. Tem uma ainda mais simples: basta pegar um copo de vidro e gritar três vezes lá dentro o nome do ser cobiçado. Certifique-se de que ninguém está vendo: berrar dentro de um copo pode render psiquiatra em vez de amantes. Existe até uma variação interessante desse tipo de simpatia, perfeita para os dias de hoje: se você carregar uma imagem de Santo Antônio no bolso, arruma marido rico. Anote.

Como relacionamentos sempre são complexos, há feitiços para todo tipo de problemas. Por exemplo: namorado violento. A moça já tem par, mas o sujeito de vez em quando toma umas e desce a mão nela. A solução aqui é fácil: abra a porta de casa, e antes do cabra chegar, chame o nome de três santos para deixar o elemento bonzinho. Já eu acho que a melhor simpatia para esses casos é ir à delegacia mesmo. Nossa mãe, como uma algema acalma namorado violento!

Vamos supor que o caso seja outro. Sujeito disputado por duas. O terrível triâgulo amoroso. Sim, existe uma simpatia para afastar rivais. É das melhores. Escreva o nome do amado em um papel, enrole e coloque dentro de uma cachaça (um ingrediente muito usado em mandingas). Leve a garrafa para um mato que não tenha bananeira. Ofereça a prenda ao Exu Mulambo e deixe a garrafa rolar naturalmente pelo chão. Pronto. Outra boa também pra triângulo amoroso? Simpatia para ele broxar com a outra. Escreva o nome do fulano em um papel, enrole e bote dentro de um tomate. Em seguida, ponha o tomate no congelador. Assunto liquidado. Só lembre de tirar o tomate de lá quando quiser que a coisa funcione com você; se ficar o tempo todo no freezer, encolhido, pra que namorado? Então.

Ninguém garante que essas mandingas funcionem. Para se conquistar alguém, a única feitiçaria que comprovadamente dá certo é a simpatia em pesssoa. Chegar com um sorriso, ouvir o outro atentamente, dar respostas educadas, tratar bem a família do escolhido, perguntar da vida pros amigos, mostrar ternura, falar obrigado quando pede favor, enfim, essas coisas que deixam qualquer pessoa mais sedutora e apaixonante. Não há coração que resista. Para arrumar um amor, a melhor simpatia é mesmo ser simpática.