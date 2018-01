A moça é linda, mora perto e racha conta. Mesmo assim, só de ouvir o nome dela você acorda de madrugada com suores. Ou então: é deliciosa de bunda e etecéteras, tem doutorado em Arqueologia Nuclear, te cobre de presentes como Cleópatra fez com César. Mas outro dia ela reapareceu, toda charmosa, no Whatsapp – e você ficou tão ansioso que roeu até os gordinhos da mão.

São mulheres espetaculares, daquelas que até o chef do restaurante vem perguntar se gostou do prato. Mas são encrenca; dão dor de cabeça, deixam você com insônia, atrapalham o seu trabalho com emails desbocados. Você acha que está curado, mas corre acudir toda vez que ela liga com cólicas afetivas. Seria masoquismo ?

Depois de anos e anos de pesquisa, cheguei a uma quase-conclusão. Digo “quase” porque escuto Raul Seixas e me metamorfoseio de acordo. Não são as mulheres complicadas que têm seu feitiço. Quer dizer: elas têm um feitiço, verdade – são bonitas, charmosas, inteligentes. Mas o segredo não está só nelas. Os homens também ajudam. Alguns de nós realmente gostam de encontrar coelho fervendo vivo na panela.

Abro parêntesis para falar de um amigo. Alexandre Just-Love. Vou resumir Just-Love numa imagem: sabe quando você vai escolher cachorrinho filhote pra comprar ? Tem gente que escolhe porque o filhote veio lamber; outra pessoa escolhe porque o filhote é mais calmo e por aí vai. Just-Love faz diferente. Ele aponta o cachorro com um pedaço de pano rasgado na boca e fala: quero aquele que está puxando treta com o canil todo. Just-Love só namora mulher compliquê. São jogadoras de vôlei de praia, designers de joias, modeletes já trintonas, atrizes de teatro. A mais mansinha, quando pequena, colecionava embalagem de Rivotril ao invés de papel de carta.

Just-Love é um fofo, coisa que muitas vezes o prejudica (muita gente define fofo como “aquele que engole sapo”). Sendo gentil, ele aceita meus convites pra almoçar. Num destes, enquanto ele me contava da fuga pela janela enquanto a ex girava uma espada turca sobre a cabeça, eu perguntei o motivo dessa predileção por encrencas.

Fácil, respondeu ele, enquanto chupava um limão: tem gente com vocação pra querer consertar; que olha a mulher difícil como se ela fosse jipe. Gente que sabe a mão de obra que a moça vai dar, que sabe que no fim vai ficar a pé na rua – mas o prazer de dar umas voltas compensa o perrengue. Jipeiros do Amor. Homens que se acham capazes de administrar a encrenca sem cair no buraco. E alguns até conseguem; acabam casando com as encrencas e sumindo do circuito. Ainda bem, quem aguenta esta bruaca aparecendo pra tomar um café ?

Aí você pensa: que bom que existem os Jipeiros do Amor para consertar estas mulheres. Ecossistema em equilíbrio: para cada moça sangue-ruim existe um funileiro afetivo. Ôps, não é bem assim. Todo jipeiro no fim quer se livrar do carro. Pode demorar anos, mas eles sempre se cansam do cheiro de óleo, da direção dura, de não ter ar condicionado– e vendem a caranga. No dia seguinte, dão uma baita festa e compram um Mini-Cooper vinte anos novo, cheio de silicone e opcionais. Rodam sem sobressaltos, pensando onde estavam com a cabeça. Vida nova. No restaurante, o chef não sai mais da cozinha pra dar oi. Mas o carro que o manobrista traz é muito mais macio.