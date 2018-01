Frida Kahlo, em exposição aqui no Instituto Tomie Ohtake, tinha a saúde muito frágil. Acidentes, poliomelite, internações. Sabia que ia morrer cedo. Por conta disso, tinha pressa. Cresceu atirada e sedenta. Em poucos anos de carreira artística, revolucionou a pintura latino-americana. Também colecionou amantes (meninos e meninas), sendo Diego Rivera o mais importante e Tróstki o mais comunista. Uma de suas frases famosas define essa postura ávida: onde não puderes amar, não te demores.

Cinquenta anos depois, apareceu um polonês de nome praticamente insoletrável: Zygmunt Bauman. Zyg escreveu Amores Líquidos. São aquelas paixões que, de tão fluidas e frágeis, escoam pela mão. Mais ou menos o que a Frida dizia, mas de jeito menos poético e mais focado. Enquanto ela poderia estar se referindo à tudo (trabalho, viagem de férias, restaurante ruim), o polaco ia na veia dos relacionamentos.

Trata-se de amor tipicamente adolescente, o líquido. Tem a urgência da fase, o não te demores da Frida. Época de querer o mundo inteiro. Muita coisa pra se descobrir mesmo; besteira se amarrar. Cada anel de compromisso que vejo em uma teen, juro, me dá vontade de sequestrar o Brad Pitt e jogar no quarto da moça, pra ver o quanto esse comprometimento resiste.

Acontece que todo mundo está enchendo a cara de Amor Líquido. Até os quarentões, o que é esquisito. A maturidade, teoricamente, traz mais tolerância, mais flexibilidade. Não sei o motivo de tamanha aguaceira amorosa. Pode ser a rapidez do tráfego de informações ou a explosão das mídias sociais; pode ser que a humanidade ficou mais assanhada, pode ser promoção de Viagra.

Eu sei é que essa liquidez toda leva à solidão. Claro. Como não há dedicação em manter a relação (já que vai mesmo pelo ralo), as rusgas de sempre acabam sendo conclusivas. É mais fácil partir pra outra do que tentar arrumar. A pessoa é abstêmia, não topa nem sobremesa flambada? Adeus. Mora longe? Adeus. Tem o sexto dedo no pé? Adeus – e, pelamor, procure um ortopedista.

Mas ninguém vem de fábrica perfeitinho. Como disse Chico Buarque: procurando bem, todo mundo tem bereba – só a bailarina que não tem. É da essência do amor juntar pessoas inexatas e personalidades incompatíveis, desde que os envolvidos se esforcem para dar certo. Enquanto ainda se é moleque, tudo bem: dá tempo de desencanar e tentar de novo. Mas quando a pessoa fica mais velha, acostuma com a solidão. Deixa de experimentar. E fica mais difícil a convivência. Acumulam-se manias, exigências e gatos. Eventualmente, calopsitas.

Em vez do Amor Líquido do polonês, sugiro um outro conceito, também aquoso: Amor de Encanador (ou Amor de Mecânico – se você tiver fetiche por graxa). É aquele amor que quer consertar. Que olha para um relacionamento que nasceu furado, e, ao invés de desistir, prefere tapar o vazamento. Amor é um troço valioso, sabe? Tem que ter dedicação. Amor não é líquido, mas é vital que nem água. Não pode simplesmente evaporar.