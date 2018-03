Você está tramando. Percebo pelo seu interesse no Caderno 2. Sendo assim, antes que chegue a sexta-feira, já me antecipo e digo qual será a programação do fim de semana: vamos fazer nada. Isso. Nada. Picas. Xongas.

Não vai ser fácil, ainda mais sendo você essa moça festiva que todos conhecem. Ficar sem fazer um catso é sempre desafiador. Porque, se a pessoa se distrai e aproveita a folga pra ir arrumar gaveta (por exemplo), pronto: já estará fazendo alguma coisa útil. Não, não e não. Ficaremos de papo pro ar, provavelmente de moletom. Eu também estarei sem cueca.

Vamos desperdiçar cada minuto. A previsão do tempo ajuda plano tão alvissareiro. Há chances de chuva. No pé d’água, você parece aceitar melhor o marasmo. Se dermos sorte, a aguaceira vai dar curto no portão do carro – e não poderemos sequer sair de casa.

Sei que essa ideia de reclusão doméstica permite certa sociabilidade. Reconheço o perigo. Em outras ocasiões, fizemos churrasco para os amigos. Não vai acontecer agora. Gente indo em casa significa empenho. Comprar cerveja, carvão, carne, gelo. Ligar a churrasqueira, assoprar a brasa, queimar sobrancelha. Como estaremos fornecendo víveres e banheiro, existem chances dos convivas irem ficando até altas horas. E enquanto eles ficam, eu vou bebendo e me tornando cada vez mais simpático. Não consigo arrumar a casa simpático. Claro que, diante do meu quadro alcóolico, você pode propor lavar tudo no dia seguinte. Neste caso, aviso: vou me empanturrar de xarope anti-alérgico para só acordar depois de você – quando tudo já estiver em ordem.

Também não iremos ao cinema. Gosto do jeito que alguns judeus pensam o sábado: nem os elevadores se mexem. Como sou pouco chegado a religiões, não pretendo radicalizar tanto: topo movimentar os dedos para operar o controle remoto. Mas não me venha com maratonas do Game of Thrones. Isso é praticamente um projeto de vida. E pra quê? Se mesmo os fãs da série não entendem direito o que acontece, imagina nós dois – que nunca vimos um episódio? Nossa agenda televisiva vai ser basicamente Mundo Visto de Cima, Trato Feito e aqueles programas com casas à venda no Alasca.

Não vamos conhecer gente nova. Eu, sinceramente, ando preferindo desconhecer algumas pessoas que já conheço. Também não vamos arrumar a cama nem fazer ginástica. Não vamos em nenhuma livraria, não vamos passear com os cachorros. Sabe quando o corpo dói de tanto ficar deitado? Então: eu vou precisar de morfina pra ir fazer xixi.

Você vai apelar para aquela história do ócio criativo. É papo furado. Se é ócio, não pode ser produtivo. Ninguém vai ter ideias neste fim de semana. Nada de aproveitável virá. No máximo, no máximo, haverá sexo – mas não muito. Se nascer outro filho, o trabalho será dobrado. Buscamos justamente o contrário.

Pode ser que lá pelo domingo de tarde você se irrite com a inatividade. Pode ser que venha com birras e bicos para me tirar desse ambicioso projeto que agora lhe descortino. Sabe o que farei se você atacar com piti, bronca, mau-humor e quetais? Quer mesmo saber?

Exato: nada.