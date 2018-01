Daí que me escreve uma leitora, arfando ansiosa: “Lusa, o que você acha do Poliamor” ? No que eu respondo na lata, como é de meu feitio: “oi” ?

“Poliamor”, diz ela, me clicando com seus cílios longos. “Essa coisa muito louca de você ter vários namôs, sair com eles frequentemente (cineminha, jantar, Maresias) – e gostar de todos nobremente e por igual. Poliamor, pô !” – me criticou, dando coques em minha careca com suas pestanas punitivas.

Então. Não conhecia com esse nome. É uma ideia interessante. Mas velha.

Ih, desde que o samba é samba que o ser humano gosta de variar. Isso vem das cavernas. Vamos lembrar que os Neandertais se viravam com qualquer coisa; a monogamia mesmo só foi inventada depois, com os Sapiens. Desculpe se erro o nome dos Homos; antropologia não é meu metiê.

Na Grécia e na Roma Antiga também era uma beleza. Fazia-se com qualquer um, de ambos os sexos. As próprias Olimpíadas foram criadas para todo mundo se admirar pelado. Veja bem, não sou eu quem está inventando isso dos gregos; todo mundo sabe essa história. As religiões romanas também eram bem liberadas – e a galera atolava o pé na romã mesmo. Tinha gente que preferia variar na base do um-por-dia, e tinha gente que concentrava todo mundo no mesmo quarto e noite. Acho que pra facilitar a agenda. Mas os romanos chamavam de outro nome. Não era Poliamor. Eles chamavam de orgia mesmo.

Aí, Constantino, imperador de Roma, transformou o cristianismo em multinacional (por volta de 310 dC) e a a culpa se globalizou. Com ela, também se internacionalizaram as crises de consciência, o remorso, as DRs e a coisa toda perdeu bastante a graça. O cristianismo dominou metade do mundo, a inquisição desceu o porrete nos pecadores e os ibéricos desceram a espada nos índios (no fim, a mesma coisa). O romantismo apareceu, e o casamento entrou na moda – embora para Dumas fosse um fardo tão pesado que precisava de duas pessoas para carregar (às vezes três).

Então, veja bem, querida leitora. Esse tal de Poliamor não é grandes novidades. Não ache que é in. Anda fora da moda e não vejo como possa virar tendência verão 2015. Mais fácil voltar o espartilho.

Principalmente porque Poliamor não é amor.

Pode ser entretenimento, ginástica, mania, hobby, tara – mas amor não é. Amor é só por uma pessoa – aquela especial e única, aquela que a gente não quer largar nessa existência. A outra metade. O sexo é só com esta pessoa também. Opa, quanta gente quis transar por aí, à vontade – e broxou desbragadamente? E como fica o ciúme, nessa de Poliamor ? Não rola ? Ciúme é parte integrante da afeição. E na hora de pedir colo, consolo, conforto afetivo, carinho, Epocler, quem (dos vários amores) aparece ? Amor é como médico: quem tem vários não tem nenhum.

A única modalidade de amor plural que considero é o amor pelos filhos, o Amor Incondicional. Esse sim é Poliamor. A cada filho que nasce, nasce também outro amor, do mesmo tamanho, categórico, indiscutível. O amor que sempre engole sapo. Não é novidade, também. Surgiu antes mesmo da vida, quando primeiro cometa se rachou, dando origem a vários lindos cometinhas cheios de células orgânicas de esperança.