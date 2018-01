O Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth da Inglaterra, não manda absolutamente nada. Picas. Nem ser chamado de Rei ele pode – porque não é Windsor, a família sentada no trono desde 1917. Philip é do ramo Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Windsor é mais fácil pro carteiro, imagino.

Além do sobrenome errado, Philip ainda é marido da rainha mais longeva da monarquia britânica. São 63 anos no poder. Sua Majestade, a Patroa Real, deve controlar tudo, do cardápio do jantar à TV no quarto. Imagino Philip querendo assistir Trato Feito, e a rainha fechada com o Masterchef. E ainda tem a questão do regime político lá no Reino Unido. É parlamentarismo; nem a Beth manda de verdade. Mas, mesmo sem relevância, Philip parece feliz. Claro: que preocupações ele tem? Recepção na embaixada? Bola pra Beth. Posse do novo primeiro ministro? É com a Beth.

Sou pau-mandado como o Philip. Mas meu caso – que não nasci em berço esplêndido – é outro: eu só sei escrever e cozinhar. Essas duas coisas fazem de mim um sujeito bem distraído e incapaz pra muita coisa. No carro, por exemplo, eu simplesmente guio em frente. Se ninguém avisa “chegamos”, eu vou até o Alasca. Sem o Waze, quem estaria tirando fotos de Plutão seria eu (e não a sonda da Nasa). Outro dia minha alma-gêmea pediu para eu ir buscar um remédio na cozinha. Voltei de lá só com o copo de água. O remédio eu mesmo tomei, entre um cômodo e outro. Era pra cólica menstrual.

Aqui entre nós, você daria poder de decisão para mim?

Decidir é complicado, tem que pesar o assunto, considerar, ver implicações. Prefiro não. Sei que é feio, sou adulto e tudo. Tem vezes que me dá impressão de ser mero passageiro da minha própria jornada. Sem contar que pede uma auto-estima musculosa, porque ninguém pergunta nada pra você. Mas, por outro lado, é irresponsavelmente delicioso: eu chego e está tudo resolvido. Já vou ensaiando no caminho a concordância, para não precisar nem ser convencido. Só tenho que tomar cuidado para não ficar sozinho em casa. Aí não vai ter outra pessoa para decidir. Aí é comigo. Fico suado na mão só de pensar.

(Os machos de tacape podem achar essa posição muito constrangedora. Porque quem tem que mandar é o homem, sempre – diz o cânone. Que besteira. Sou completamente a favor da meritocracia: quem é mais capaz, manda mais – e ganha melhor também. Evidentemente que essa minha postura desencanada (vamos chamar assim) não se restringe à minha casa. Tipo: quem comanda o lar é a madame, ficando pra mim as decisões importantes, as do portão para fora. Muito Mad Men, né ? Eu sou coerente: em tudo que faço, dentro ou fora de casa, tenho chefe. Sou pau-mandado no meu lar e em mais 24 territórios. Sou um pau-mandado worldwide. Sou a Coca-Cola dos paus-mandados.).

Mas não sou de todo mal. Se os leitores quiserem uma redação ou um risoto, saio deitando. Risoto com manga e brie, bolinho de risoto, risoto frito, temaki de risoto, risoto de risoto – basta escolher. Mas não me peçam sugestão. Se for pra decidir, falem com a minha cara-metade. Ela vai reclamar que eu não ajudo, mas é parte do show. Ela sabe que, se as coisas ficarem na minha mão, a casa cai. Literalmente.