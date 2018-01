De vez em quando eu vou fazer umas reuniões ali perto da Faria Lima. Paro o carro num hotel todo belezura que tem lá e vou caminhando até a reunião. Na volta, nunca é menos de cinquenta pratas por duas horas de estadia. Daí então que eu guardo o recibo do lugar como se fosse o Anel do Frodo. Pra pedir reembolso. Cinquenta pratas é um desaforo que não banco sozinho.

Então eu estou no meu carro, na Marginal, indo embora com o recibo em cima do painel. No horizonte, nuvens negras prometem água. Bom, paulista hoje gosta mais de chuva do que de dinheiro, então eu abro os vidros para sentir o cheirinho da aguaceira prestes a cair. Nessa, bate um vento e meu recibo sai voando em direção ao prejuízo. Sem recibo, necas de reembolso. Não posso descer e sair correndo atrás do papel porque estou na Marginal. Se eu faço isso, me atropelam tantas vezes que será preciso chamar arqueólogos pra me raspar do asfalto.

Aí emparelha comigo uma daquelas carangas que jogador de futebol tem. Manja ? Enormes, escandalosas, gastam meio posto de gasolina por quilômetro. A mulher que dirige abre a janela e começa a me dar bronca porque eu estava poluindo a cidade. Oi ? – respondo, incrédulo. Normalmente sou educado (mentira), mas dessa vez não me contive: pergunto delicadamente (mentira) quem era ela pra me acusar de sujar a cidade? Aquele carro polui mais que Carnaval na Vila Madalena. Para sorte dela, a chuva desabou e eu tive que fechar o vidro – salvando a moça do meu vasto vocabulário de marinheiro. Enquanto estivesse chovendo, ela estava a salvo.

Parado, embaixo do toró, me pus a pensar no assunto. Desse comportamento de pastor alemão de hoje em dia. Vigília constante, todo mundo de olho em todo mundo, querendo empurrar goela abaixo um comportamento supostamente correto – mas sem aplicar sobre si mesmo as regras. Como se a coisa valesse pra humanidade toda, menos pra quem justamente promove o certo. Assim: você suja a cidade porque o recibo voa – mas eu, que tenho a Refinaria de Pasadena no porta-malas, não. É um padrão propagandeado em posts; o sujeito finge correção no virtual e depois desce pra fazer xixi no portão da casa da Aspicuelta.

Então, como faz ? Tudo bem ser assim ? Bom, nessas horas eu apelo pros gregos. Se as ideias deles sobreviveram 2400 anos, é porque tem coisa boa ali. Em resumo, o que Platão e Aristóteles dizem é que depende de cada um. Não do grupo. A ética é individual. Para Platão, a ética era inata, biológica: a pessoa nascia assim, como nasce com olho azul – ou nascia fadada a fazer xixi na rua, e estamos conversados. Já para Aristóteles, a ética é a soma dos seus valores com o exercício diário deles. O hábito de fazer, não só de falar. Ou seja: não basta ser bonitinho no feice. Quero ver na vida de verdade, com as coisas que você acredita e pratica. Você, não o grupo.

Aí parou de chover. Infelizmente para o Cantareira e para a moça da caranga de jogador de futebol. Porque o trânsito deu uma melhorada e emparelhei de novo. Ela me notou de canto de olho, agora com medo de mim. É fácil ser corajosa a 100 por hora; quero ver com a rua parada. Abri o vidro e buzinei. Ela resistiu. Eu buzinei de novo e ela abriu dois dedinhos, para poder fechar rápido se eu pusesse a mãe no meio. Mas não xinguei, não. Fui muito maduro. Só gritei “leia Aristóteles”.

Duvido que leia.