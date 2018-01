Eu tinha um conto sobre esse sujeito – excelente cozinheiro – que ia preso. Nonato Alecrim, o nome do sujeito. Como tinha talento pra transformar a gosma que chegava nas celas em comida boa, ganhou poder. Mandei o conto pro Marcos Jorge (diretor), ele gostou, e noves-fora, fizemos o longa “Estômago. Eu já me dava por feliz em ter um cartaz na parede com meu nome; não tinha grandes ambições além dessa – mas acabamos ganhando 52 prêmios. Um deles, Melhor Filme no Festival do Rio de 2007.

Justamente neste ano andava pelo Festival o Stephen Hopkins, um dos caras que inventou o Californication e o 24 Horas (aquele do Jack Bauer). Ele viu nosso filme e nos convidou para adaptar a história pra TV deles. Da realidade prisional brasileira para a americana, e de uma história de duas horas para 13 episódios de 50 minutos. Aproveitei um sabático que tinha tirado e escrevemos a coisa toda. Em seguida fui pra Curitiba encontrar com o Marcos, com o Stephen e – provavelmente – com o estrelato ! Uêba !

Stephen nos recebeu todo respeitoso, pegou o que a gente tinha escrito, pediu autorização para criticar (e eu: fala logo), e opinou: “olha, pra isso dar certo na TV americana, por favor incluam mais sexo e família.” E, ato contínuo, me empurrou o texto de volta escorregando pelo tampo da mesa.

Aí comecei a pensar nas séries americanas mais ou menos parecidas com o que a gente estava propondo. Todas tinham sexo e família. Dexter, Weeds, Californication, os Tudors, Game of Thrones, Homeland, Sopranos – todas têm randevús e peladas, sobrinhos e padrinhos. Me peguei pensando o motivo. É porque pelada vende ? É porque relações familiares são universais; portanto fica mais fácil para o público se enxergar, se conectar ? Até pode ser. Mas eu acho que tem mais coisa.

Acho que tem a ver com a vida real. Sexo e família é o que a gente precisa, de verdade, quando chega em casa depois de um dia lazarento, das horas de trabalho forçado, do trânsito infernal, do celular apitando, do guarda com o bafômetro. Sexo pra aliviar, família para consolar.

Nada como mingau de mãe, massagem no pé, beijo de filho, cafuné de filha, lambida do cachorro, cerveja com o pai, Fifa Soccer com os amigos, Skype com a namorada, licor 43 no sofá, jogo do Federer ao vivo, lua cheia no quintal, suco de maracujá na geladeira, nada como o conforto do lar. Coisas assim são arnica na alma. Curam dos perrengues.

E, bom, tem o sexo.

É redenção e vingança ao alcance de todos. É democrático como a TV aberta: todo mundo faz (tirando alguns padres). Gostoso como pudim de leite geladinho. Jack Bauer quer sexo depois de matar quatrocentos inimigos da democracia. Dexter também precisa desse alívio, depois de fatiar outro criminoso. Se Henrique VIII fazia questão de tanta lascívia quando voltava da batalha (casou com seis, imagina), por que você não ?

Sim, antes que vocês perguntem: a série não saiu. Comigo, essa história de incluir mais sexo e família não funcionou na televisão, não. Mas na vida real dá sempre certo. Experimente você também.