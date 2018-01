Eu gosto dos budistas. Eles não implicam com gays, não ficam pedindo o seu cartão de débito, não explodem na cara dos outros, a roupa que eles usam é colorida e eles sempre falam coisas equilibradas. São o que temos de mais próximo do guerreiro Jedi. Toda vez que um budista destes mais estudados fala, a gente tem que parar pra ouvir.

E outro dia assisti uma budista sexto-dan falando sobre amor (era uma mulher, outra coisa legal deles). Segundo, Jetsunma Tenzin Palmo, o nome dela, existe o Amor Genuíno e o Amor Romântico. São coisas bens diferentes. Amor Romântico é apego, enquanto o Amor Genuíno é afeto dos bons mesmo.

No Amor Romântico, eu me grudo na outra pessoa porque tenho medo de perder meu amor. É mais ou menos assim: eu te amo, portanto quero que você me faça feliz. Preciso ficar na cola porque sua reles companhia já me faz soltar rojões. Conto com você, companheira, para alcançar os meus sonhos, fantasias, apê com varanda gourmet porque isso seria uma explosão de júbilo – pelo menos para mim.

Já o Amor Genuíno é essa coisa amadurecida do budista. A pegada é o contrário: eu te amo, portanto eu quero a sua felicidade. Nesta variação, o que importa é o outro. Não há posse, projeções ou sonhos além disso: quero você sorrindo de orelha a orelha. Tenzin termina o papo dizendo “no fundo, as pessoas deveriam se bastar por si só, sem precisar do outro para serem preenchidas”. E o outro estando bem, eu também fico – raciocina ela com elevação superior.

Certo.

Mas eu não sou budista.

E vamos combinar que, embora lindo e sublime, o papo acima é impossível de ser conseguido no inevitável dia a dia ? O quê ? Claro que amor tem posse: eu sou dono da minha mulher e ela é minha, minha, minha. Quando estou com ela, fico feliz – e exijo que ela também fique assim. Como faz se sua simples presença, morena, já alivia a minha vida? É pecado ? Saint-Exupéry dizia: você é responsável por quem cativas. Estou cativado, azar o seu, cuide de mim. Pronto. Simples.

Tem outra. E se, pra metade de lá do casal, a felicidade é sair galinhando, pulando cerca e jogando água pra fora da bacia ? Com certeza a alegria da patroa biscate faria a minha vida ser uma via crucis. Ela é minha, minha, minha – e espero que seja só minha, minha, minha.

E agora, Tenzin ? Que fazemos nós, sujeitos inferiores que manifestamos nosso amor através de sentimentos comezinhos – mas humanos – como a saudade e a posse ?

Sem querer explicar o pai-nosso ao Dalai Lama, chuto a saída em outro conceito do budismo: o caminho do meio. Um pouco lá, um pouco cá. Em cima do muro. Junta os dois amores, ué. Eu te faço massagem no pé enquanto você me faz cafuné. Não tem como dar errado. Alcançar essa iluminação budista leva tempo, tem que ir morar no Tibete – e precisamos simplificar a vida. Já tem inflação, redes sociais, falta de chuva, gente se xingando por causa de eleição, um monte de coisa pra azucrinar o homem. Menos, menos. Pelo amor de Deus.