Em 2014, a gente pousou em um cometa. Medimos o ar por ali, furamos o chão, fizemos a festa. Enquanto isso acontecia, o jipinho Curiosity flanava por Marte tirando mais selfies que coroa em show do U2 . E pra 2015 está previsto que a nave New Horizons vai acordar da hibernação de nove anos e fuçar tudo ali em volta de Plutão. Casa do chapéu (“chapéu” para ser elegante).

Muito progresso. Verdade.

Apesar disso, ainda restam coisas absolutamente básicas aqui na Terra a resolver. Nada indica que um dos maiores enigmas da humanidade vai ter resposta: como cativar um amor no seu comecinho ? Pra atrair sem assustar, na hiper-super-mega-blaster etapa dos primeiros dias ?

É complicado. Porque o amor, nessa fase, é como um passarinho. Se você prende na mão com força, se liga de cinco em cinco minutos, se levanta uma sobrancelha ansiosa querendo saber onde vai ser o reveillon, se você aperta demais, o amor morre estrangulado. Sem dar um pio. Mas se você fizer o contrário, se deixar a mão frouxa, se não segurar direito, o amor vai embora. Voando.

Um jeito de pegar esse amor recém saído do ovo é armar arapuca. Sexo é uma excelente armadilha, por exemplo. Ôpa, passarinho que cai nessa cilada do lóve empolgante está totalmente domesticado. Pode ser o bicho mais selvagem do mundo: as asinhas estão cortadas. Outra maneira de prender o amor é deixar um mamão no mesmo lugar, todo dia, pra ele dar suas bicadinhas. O passarinho adora saber que você vai estar sempre lá. Segurança e cuidado, sabe ? Conforto afetivo. Isso ajuda muito o amor a crescer, crescer – até migrar para o altar no verão (não precisa ser altar, pode ser só um apê quarto-e-sala em Pinheiros).

Mas mesmo assim, capturado, o amor pode morrer. Se você esquecer a gaiola no quintal, pode aparecer uma raposa e adeus. Tem que cuidar, cobrir a gaiola, tirar do frio, comemorar aniversário de namoro, essas coisas. E tirar o passarinho da gaiola de vez em quando também, né ? Que nem se faz com papagaio. Porque passarinho nenhum aguenta ficar só preso. Tem que levar no cinema, em restaurante, eventualmente até para Paris. Passarinhos adoram Paris. É romântico. Paris é de onde vêm as cegonhas.

Agora, alguns passarinhos não foram feitos para a gaiola. Não nasceram para usar a aliança de ouro ali na perninha. Sem total liberdade, muitos não resistem. Estes, para sobreviver, precisam acasalar com outras aves. Não adianta pedir fidelidade. É um espécime indomável, esse tipo de Gavião (tem macho e tem fêmea assim). Aí a única solução aí é abrir a gaiola, mandar cantar em outro quintal.

Então, veja comigo: se prender demais, morre; se deixar solto, voa. Pôr na gaiola é mais seguro – mas pode ser perigoso também. Sem falar nas bicadas dentro da própria gaiola. É muito complicado ! Por isso que a gente já está passeando em cometa, mas ainda não sabemos como nutrir um amor-filhote. Viajar pelo espaço, apesar de difícil, tem sua lógica. Amor, não. Estamos tirando fina de Plutão, mas não conseguimos entender direito o que acontece ao nosso lado.