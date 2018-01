Vou ou não vou ? Ela parece estar dando mole mesmo, mas será ? Não é vesga, então, efetivamente, está olhando pra mim. É pra mim ou pro extintor de incêndio aqui do meu lado. Só tem nós dois aqui neste canto do boteco. Se ela está olhando pra cá é incendiária ou está de ousadia pra cima de mim. Mas, por que justo eu ? Olha o cabelo dela. E o nariz ? E as sardas ? E o sorriso ? Daqui orço aquele sorriso em setecentos dentes. Nem tubarão tem tanta saúde dentária. Eita, sorriu de novo pra mim.

Sendo realista, pensemos nas nossas chances. Sou careca, um e setenta e três, não sou lindo mas uso perfume. E sei escrever. Faço o quê, então ? Mando um email ? Um torpedo ? Um correio elegante ? Se fosse o Christian, que pegava geral na escola, o que ele faria ? Só de pensar em chegar junto já me deu dor de barriga. Preciso tomar coragem. Garçom, me vê um uísque sem gelo ? Ô garçom, e a choradinha ? Não está vendo a necessidade ? Olha aquela mulher. Isso, a do sorriso. Verdade: também achei muita areia.

Então só pode ser moça de programa. Só pode ser. Ih, quantas vezes a gente fica sabendo dessas histórias; sujeito ingênuo assim como eu chega no bar pra tomar uma, cai no papo da musa e quando vê está pelado fazendo o cheque. E pode ser gente querendo meu rim, também. A mulher seduz, leva pro quarto, dá o Boa Noite Cinderella e o sujeito acorda sem rim. Ôpa, já vi acontecer. Rim bom como o meu, tratado com cerveja e chá verde, ah, vende fácil.

Ó lá: ficou de pé. É alta, chuto um e sessenta e sete. De salto, me passa fácil. Se formos pro altar, a noiva vai ser maior que o noivo. É muita humilhação, melhor eu nem chegar nela. Está indo pro banheiro. Que bom, ela tem necessidades. Não é ET que nem aquele personagem da Scarlett Johansson. Como chama o filme ? Aquele que a Scarlett saía dando pra todo mundo e depois matava os caras ? Isso: Under the Skin. Abdução é uma explicação pra ela olhar pra mim.

Atenção: voltando do banheiro. Momento de conferir a buzanfa. E é oficial – temos buzanfa. No que voltamos pro começo dessa noitada: o que uma mulher com essa buzanfa iria querer comigo ? Gente do céu, olhou de novo. Será que estou com alface no dente ? Por via das dúvidas, não vou sorrir de volta.

Pediu a conta. Agora seria a hora perfeita pra chegar nela. Pago pra ela, gentil e atento, ela vai ficar agradecida, eu faço o approach, sugiro uma carona, no caminho paramos no Fran’s Café e eu cráu !

É agora ! É já ! Vamos pra cima !

Calma. Uma mulher dessa vai me afastar dos amigos. Claro, quem vai querer ir no soçaite tendo essa Disneylândia em casa ? Já vi tudo: primeiro, os amigos. Em seguida, ela vai me afastar da família, vai comprar briga com minha irmã… Mal me conhece e já vem me podando, que coisa !

Foi embora. Ainda bem: mulher assim usa calça Diesel e janta no DOM. Eu não; comigo é Hering e tostex. Não ia dar certo mesmo. E ficou tarde, também. Meia noite e meia. Se eu correr, dá tempo de chegar em casa pra assistir Sexytime ou alugar um pornô. Garçom, traz a conta e a maquininha do cartão ?