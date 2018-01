Claro que a onda do politicamente correto ia chegar nesse assunto de Ex-namorado (ou Ex-namorada; o texto é unissex). E daí começa a repercutir por aí uma conduta madura, generosa e educada como sendo o jeito certo de tratar um Ex. Até pode ser. Tem gente que é assim, grandiosa; gente que sabe perdoar sem mágoas – como se o rebaixamento do estado civil (de namorado para amigo) pudesse ser feito sem rancores e sentimentos de vingança. Tem gente que consegue, ué. Tipo o Dalai Lama, o Papa Francisco e o Mestre Yoda.

Mas permita-me apresentar outra linha de pensamento, mais humana, mais verdadeira (e muito mais interessante sob o ponto de vista do drama, do causo a ser contado no futuro, do filme a ser escrito).

Para muita gente, ser Ex não tem nada de politicamente correto. Significa lidar mal com a história, culpar o outro, querer dar o troco. É normal; Shakespeare fez a fama nessa de vingança. Ex não ganha Nobel da Paz: vai sempre querer cutucar, instigar, manipular. Principalmente logo em seguida ao pé na bunda.

Por exemplo: não há nada mais delicioso que reencontrar o Ex-namorado (ou Ex-namorada; o texto é unissex) em uma festa. A pessoa se prepara antes, dá um tapa no cabelo, planeja cuidadosamente a roupa que melhor mostra os cinco quilos a menos. E lá, desfila o que ele deixou escapar. Ah, que delícia, a cara que a outra pessoa fica. Ser Ex é se vingar delicadamente em eventos sociais, sem dar barraco, só com elegância e o perfume que é a assinatura pessoal.

Outra coisa boa é investir na mãe dele (ou no pai, se você tiver sido genro). Ligar para bater papo – no caso da relação tiver sido boa. Imagine depois, a Ex-sogra falando como você era boazinha e educada pro filho ? Pense no humor que ele vai ficar. E funciona bem, irrita mesmo.

O Facebook também é ótimo. Postar lugares que você jurava nunca pisar, mostrar novas amizades, sugerir que a vida está andando. O ideal é também pôr fotos com gente que ele odeia, como se você tivesse bandeado para o outro lado levando segredos. Mostre uma vida linda. Se as coisas estiverem ruins, minta. Não acuse desânimo. Saudade pode, desde que ele fique sabendo.

Sair com os amigos e provar que você continua sensacional. Mandar zap zap com fotos sensuais, no meio da madrugada. Dar um jeito de provocar ciúmes à distância. Email com musiquinha no YouTube. São várias a maneiras de continuar atormentando seu amor.

Mas, importante: de modo algum, sob hipótese nenhuma, nem pense em ficar com o Melhor Amigo como parte da retaliação. Aí é golpe muito baixo. Você e seu Ex estragarem o próprio relacionamento, isso é problema dos dois. Mas arruinar amizades, trazer outras pessoas para o pântano, aí já é passar do ponto. Aí, não. Mesmo durante a guerra. Se vingar nas melhores amizades é apelar pro gás sarin ou pro napalm. Vamos lembrar da Convenção de Genebra.