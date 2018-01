Homens com dedo anular direito longo têm testículos maiores. Que tal? E essa, então: o quinto parceiro sexual pode ser o verdadeiro amor. Outra: metade das mulheres mantêm um homem na reserva caso a relação atual acabe. E, finalmente, a mais lida de todas na semana passada: mulheres preferem os barrigudos aos sarados. Aí não aguentei. Quanta besteira.

A pesquisa, feita na gringa e propagada na web (claro), começa dizendo que homens com barriga tanquinho falam muito deles. E que ficam na academia o tempo todo – por isso são chatos e egocêntricos. Gente vaidosa é dose mesmo. Mas isso não tem a ver com a barriga. E os ricos não são vaidosos? Os famosos não são? Os músicos, os escritores, os atores? O médico, o cronista, o passista? É da natureza humana. Vaidade é pecado capital, como a gula. Mas são dois pecados diferentes. Verdade que homens que ficam o dia inteiro na academia podem ser monotemáticos. Mas esse povo do suplemento sai entre eles mesmo. Eles se entendem, são um ecossistema em equilíbrio. Deixa eles em paz.

Não entendo muito de mulher, porque é difícil mesmo (e aí que está o legal da coisa). Mas desconfio que elas não escolhem homens pela barriga, não. Ventre menor ou maior – isso pouco importa. Acho que a preferência inicial é por homens legais, respeitosos, divertidos, responsáveis, guerreiros, ponta-firme. Se o candidato for assim, qualificado, aí posso concordar que pode haver, a partir disso, uma preferência secundária por barrigudos. Aí, sim.

Porque, independente da pesquisa, barrigudos são legais mesmo.

Barrigudos têm objetivos; uma barriga não aparece de um dia para o outro. Requer paixão, sangue nozóio, fidelidade ao sonho. São horas falando besteira numa mesa de bar. Dias comendo Nutella com a colher de sopa. Meses escolhendo vinho pra degustar. Anos desistindo de ir correr na rua porque a cama está gostosa, você está gostosa – e vai que. O foco é no prazer, e isso gera alegrias e companheirismo.

Barrigudo dando abraço é muito gostoso. Dormir de conchinha com ele, então, é como abraçar um travesseiro feito com aquela espuma da Nasa. E fazer cosquinha? No gorducho é divertidíssimo; ele morre de rir. Já no magrelo cada cutucada com o dedo é uma facada. Imagine uma situação utópica: temos esta dama estressada e triste. Com quem ela ia preferir jantar? Com o cara que pede sobremesa (e duas colheres) ou com o cara que pede quinoa?

Barrigudo é ótimo. Barrigudo contêm mais homem. Mas tem um senão.

Claro que o homem decente, responsável, dedicado, esse homem tem que manter certa elegância. Sempre. Mesmo sabendo das qualidades da banha. A mulherada está cada dia mais linda, e segue envelhecendo linda. Tem cremes e ginásticas funcionais ajudando nisso. Cabe ao homem manter o nível. Não pega bem o cara engordar desgovernadamente enquanto a mulher fica aquela balzaca de livro. Tem que se cuidar, dividir prato, pegar leve de vez em quando. O padre falou: é pra estar junto na alegria do sorvete e na tristeza do alface.