É numa troca de soslaios que surge um primeiro interesse. A semente. Em seguida, depois de confirmar o fascínio visual com um segundo olhar, vem a aproximação. A primeira conversa: como você chama?, o que você faz?, como você vai embora? Espera-se aqui pelo menos um sorriso; a janela da alma deixando entrar sol no grão de bem-querer. É hora de adubar: quem sabe um cinema, um jantar? Com emoção e alegria, rega-se todo dia – como jardinava a Cor do Som. E aí, finalmente!, nasce uma plantinha no gramado das devoções. Ainda é um amor-filhote, mas tende a crescer feito eucalipto, irrigando ventrículos e aurículas.

Só que, dessa vez, vamos fazer direito. Replantemos a ternura tão erodida por relações anteriores. Que seja um Amor Orgânico. Sem agro-drogas, venenos, mexericos – essas coisas que infectam o zelo, matam o desejo e levam o sentimento à extinção.

Ciúme, por exemplo. Eis um terrível tóxico para Amores Orgânicos. Muita gente afirma que é parte indivisível do amor (onde há paixão, há paranoia). Este cronista já encontrou relatos de romance desprovido de posse, mas é algo raro. Intrigas e maledicência também são fatais. Você sabe como a fofoca ataca: amigas, amigos, sogras e sogros soprando palpite na orelha. As pessoas não podem ver você desabrochando que já querem dar palpite. Pitaco na relação dos outros é como fungo: gruda no casal e lá fica até esverdear tudo de vez.

Mais uma praga? Ex-namorados e ex-namoradas. Nunca querem que a afeição dê frutos. Lamentam que tamanho entusiasmo não tenha acontecido enquanto eles mesmos adubavam seu coração. Agora, torcem que a ternura murche e fique seca, igual a aquela flor esquecida dentro da agenda. Arranque tudo que for ex da sua vida. Rápido. Antes que contagiem outros amores, além do romântico. Ex-namorados empesteiam até amor de mãe.

E grana, então? Nada mais terrível pra um Amor Orgânico. Se dinheiro fosse saudável para um relacionamento, não haveria casamentos com separação de bens. Nem advogados. Nem prisão por falta de pagamento de pensão. É a mais funesta das ameaças; contamina devagarinho – e quando o casal percebe, já está se insultando, fuçando carteiras, quebrando cartões de crédito. Deste veneno, só os mendingos estão livres.

Distância. Assanhamento incontido. Falta de dedicação e cavalheirismo. Imaturidade. Desrespeito. Tudo isso é material peçonhento para Amores Orgânicos.

O resultado de se cultivar um amor bioenergético salta aos olhos. Sem as químicas e os ultrajes, somem as coceiras e as rugas. A única reação na pele é mesmo o arrepio na nuca. São amores que alimentam muito mais – porque conservam todos os nutrientes do casal. É a paixão que faz crescer. Procure o certificado de orgânico nas suas próximas relações. É a sua garantia de bem estar, felicidade e sono bem dormido.