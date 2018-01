Chega um momento da vida que todo homem tem que encarar a mais definitiva das experiências: a primeira viagem a dois. Todas as viagens com mulher, até agora, foram com as primas. Prima não vale; prima é café com leite. Como faz ? É momento delicado.

Muitos namoros vão pra cucuia nessa primeira viagem. Se os encontros não passam da mesa de bar, da sala de cinema, é fácil enganar. Na pior das hipóteses basta simular um bocejo e ir embora. Já na primeira viagem a dois não tem rota de fuga: o casal vai ter que conviver por dias. Se der certo, temos um casal. Se der errado, temos duas pessoas já pensando em mandar currículo pra outros pretendentes, metaforicamente falando.

É uma experiência difícil, mas tem atenuantes. Se por acaso já tiver acontecido um, ahn, contato íntimo maior, aí é menos pressão. A viagem, nesse quesito mais carnal, será um desenvolvimento do que já aconteceu antes. Os problemas que podem aparecer virão da convivência: ela dorme com duas gotinhas de Channel (como Marylin) ou com duas gotinhas de Aturgyl (como eu)? Desafina no banho ? Cai na piscina do hotel dando bomba ? Na subida da serra, seis horas de viagem, ela sintoniza a Rádio Gospel ?

Conheço um casal que foi passar o primeiro fim de semana juntos. Já havia essa tal intimidade anterior. Pousadinha simpática, ventilador no teto, televisão no quarto, praia a vinte metros. A coisa caminhava bem, muito potencial nesse romance – até a hora que foram comer uma pizza. Ele, ingênuo (como todos os românticos), pediu gorgonzola com aliche, alho e provavelmente enxofre. Não dava pra conversar nem por sinal de fumaça – quanto mais beijar. Na volta, o romance não durou até o primeiro pedágio.

Ah, ninguém ficou pelado na frente do outro ainda ? Aí complica. Quando é assim, até Chuck Norris treme o beicinho. Porque vai rolar, claro – e você vai ser avaliado logo na primeira performance. Ô se vai. Comentário importante (e que rende uma crônica por sí só): a mulherada comenta mesmo. Ôpa, com muito mais profundidade que os homens. Pode ter certeza que, assim que vocês voltarem, ela vai ligar pra amiga e descrever tudo (tudo !) com riqueza e ironias. Melhor se preparar, fazer umas abdominais, cuidar dos detalhes. Tem homem que inclusive raspa os cabelos (todos!), imaginando assim oferecer perspectiva mais orgulhosa de si mesmo. Diz que fica maior quando cortadinho rente. Não sei. Sinceramente, não fico reparando. A princípio, acho que não dá pra enganar muito na hora do vamovê. Não há grandes cartas na manga – até porque se está pelado.

Agora, por outro lado, se a viagem dá certo, se esta primeira imersão na intimidade rola bem; se o casal atrasa a volta ao máximo pra ficar mais tempo junto; se o pé frio dela encontra abrigo na batata quente da perna dele; se ambos tomam caipirinha de Gin Tônica (não há nada mais lindo que a ressaca em casal); se há entrosamento e respeito, vixe: ninguém desgruda mais estes dois.

Se a viagem dá errado, o casal se distancia. Se dá certo, só a morte separa. De um jeito ou de outro, a primeira viagem a dois é um evento muito, mas muito perigoso. Se bobear, pode até acontecer o pior: casamento.

Cuidado.